Manche Autos sind so spektakulär, dass man sie sich gerne immer wieder mit ihnen beschäftigt. So wie dieser ehemalige BMW 3er, der von AC Schnitzer in einem einmaligen Projekt zum absoluten Einzelstück umgebaut wurde! Schon 2007 berichtete AUTO BILD über das "GP 3.10" getaufte Coupé, das damals auf der IAA als ein Beispiel für zukunftsfähige Vollgas-Boliden diente. Schließlich lief der BMW mit umweltfreundlichem Flüssiggas. Im Rückblick hat das nicht ganz funktioniert. Etwa 13 Jahre später spricht kaum einer vom einzigartigen BMW-Coupé als Öko-Pionier. Was vielleicht auch daran liegt, dass AC Schnitzer den Umweltbeitrag entfernte, die LPG-Autogasanlage wieder ausbaute. So bleibt ein Auto ohne Greencar-Anspruch, aber mit hohem Faszinations-Potenzial – das jetzt sogar zum Verkauf steht!

Faszinierende Leistung und Optik

Volle Hütte im Innenraum: Neben feinstem Leder bietet der BMW auch Navi, Klimaautomatik und iDrive-System. Nicht nur BMW-Fanboys kennen den offiziell als "S85B50" bezeichneten Antrieb, der auch im legendären M5 E60 zum Einsatz kam. Die Tuning-Spezialisten von AC Schnitzer schraubten noch etwas an der Leistung, so erzeugt der Zehnzylinder im leichtgewichtigen 335i-Gewand nicht nur krassen Sound, sondern auch krasses Tempo. In Kombination mit einem sequenziellen Siebengang-Getriebe geht's in viereinhalb Sekunden von null auf 100. Nach knappen 14 Sekunden steht schon die 200 auf dem Tacho. Und damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, der Über-3er soll bis zu 335 km/h schaffen. Damit das Anhalten im Notfall noch schneller geht, haben die Tuner eine spezielle Kolben-Bremsanlage verbaut. So stehen die massiven 20-Zoll-Rennsportreifen in wenigen Augenblicken still. Ebenfalls faszinierend ist ohne Zweifel die Optik des cremefarbenen Ausnahme-Coupés. Zuerst fällt das riesige Auspuffrohr in der Heckmitte ins Auge, außerdem verfügt der um sechs Zentimeter verbreiterte 3er-BMW über sogenannte Chromrippen an den Kotflügeln. Der grobmaschige Frontgrill rundet den aggressiv-sportlichen Aufritt ab. Im Innenraum geht es dagegen edel zu. Die Passagiere thronen auf abgesteppten Rennschalensitzen in karamellfarbenem Nubukleder. Das ganze Interieur ist topgepflegt und mit seiner hellen Farbgebung ein absoluter Hingucker. Werfen wir einen Blick auf das Schmuckstück unter der Haube, den mächtigen V10-Saugmotor. Fünf Liter groß und 552 PS stark. Maximales Drehmoment: 540 Nm.

Der Super-3er steht zum Verkauf

Fette 20-Zöller, dickes Kaminrohr: Der cremefarbene GP 3.10 ist nur auf den ersten Blick dezent. Das Beste an diesem Auto-Unikat ist aber, dass es jetzt zum Verkauf steht. Und das zu einem absolut akzeptablen Preis. Laut Verkäufer kann man den umgebauten E92 mit dem M5-Motor für 69.500 Euro erwerben. Der Wagen steht derzeit in einem Oldtimer-Museum im westfälischen Nideggen und befindet sich im Topzustand. Nur 37.850 Kilometer stehen auf dem Tacho, der in Deutschland zugelassene BMW wurde regelmäßig gewartet und hat noch TÜV bis November 2021. Ein Wertgutachten, das den GP 3.10 auf 85.000 Euro taxiert, liegt laut Händler ebenfalls vor. Klar, knapp 70.000 Euro für ein immerhin 14 Jahre altes Auto sind kein Pappenstiel. Auf der anderen Seite wird man wohl kaum einen besser erhaltenen Altersgenossen finden. Insgesamt sollen über 200.000 Euro Entwicklungskosten in den Wagen geflossen sein. Sein Neupreis lag ursprünglich bei satten 198.000 Euro. Unter diesen Umständen ist die aktuelle Offerte gar nicht mal so teuer.