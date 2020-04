D

Hier geht's zum Angebot BMW 335i Touring zu verkaufen

BMW

3er

340i

335i

335i

335i Touring

icker Motor, aber keine Ausstattung: So lässt sich dieseraus dem Baujahr 2015 in nur einem Satz zusammenfassen.Der BMW 3er Touring der Generation F31 kam im August 2012 auf den Markt und wurde bis 2019 gebaut. Im Juli 2015 spendiertedemein Facelift (LCI), im selben Zug wurde auch die neue Motorisierungmit 326 PS eingeführt.Doch schon in der Serie beschleunigt er den Kombi dank 400 Nm maximalem Drehmoment in 5,5 Sekunden auf 100 km/h. Mit dem optionalen Allradantrieb xDrive steht Landstraßentempo sogar nach nur 5,2 Sekunden an. Trotzdem ist dermit 495 Liter Kofferraumvolumen voll alltagstauglich.