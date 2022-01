Um den vollen Rabatt zu bekommen, darf man sich nicht nur auf hohe Nachlässe verlassen, man sollte auch die Förderleistungen von Staat und Industrie nutzen. Und man sollte zudem kein Problem mit einem Plug-in-Hybridmodell haben. Denn genau dieses, nämlich der, bringt die höchsten Ersparnisse. Die mit einer Systemleistung von 292 PS stärkste Limousine der 3er-Baureihe (natürlich abgesehen von allen M-Varianten wie M3 oder M340i/M340d) kombiniert einen 184 PS starken Vierzylinder-Benziner mit einem 83 kW starken Elektromotor, bei voll geladenen Akkus ist eine rein elektrische Reichweite von bis zu 62 Kilometer (WLTP) möglich. Wie der Zusatz xDrive verrät, verfügt der 3er in dieser Version serienmäßig über einen Allradantrieb . Die höchste Variante "M Sport" verleiht der Limousine einen besonders dynamischen Look mit großen Lufteinlässen an der Front und schicken 18-Zoll-Leichtmetallrädern ab Werk. Alcantara-Bezüge für die Sportsitze, das dicke M Lederlenkrad und zahlreiche M-Logos runden das Gesamtpaket ab. Für das sportliche Teilzeit-Elektroauto. Für den maximalen Rabatt von über 15.500 Euro muss man das frei konfigurierbare Modell noch mit optionalen Extras ausrüsten und damit auch den Anschaffungspreis in die Höhe treiben (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).

Wer unbedingt einen BMW 3er möchte, die Kosten aber so niedrig als möglich halten will, der kommt am Basismodell nicht vorbei. Die günstigste Motorisierung ist der 156 PS starke 318i, der dank zwei Liter Hubraum immerhin ein Drehmoment von 250 Newtonmetern an die Hinterräder schickt. Das genügt für eine ebenso entspannte wie sparsame Fortbewegung – genauso wie die Serienausstattung des Basismodells für einen hohen Reisekomfort sorgt. Denn anders als man bei der Bezeichnung "Basismodell" denken könnte, ist der 3er auch ohne Extras gut ausgerüstet. Bequeme Sitze für Fahrer und Beifahrer, ein Achtgang-Automatikgetriebe und LED-Scheinwerfer sind Dinge, von denen so mancher Konkurrent nur träumen kann. Dementsprechend hoch ist allerdings auch der Einstiegspreis in die Baureihe.(Achtung, die Überführungskosten schmälern auch hier den Rabatt um ein paar Hundert Euro).