BMW 3er bekommt ein Facelift



Der 3er ist eine sichere Bank für BMW. Denn jedes siebte Auto mit dem blau-weißen Propeller im Logo ist ein Vertreter der 3er-Reihe. Dabei ist die siebte Generation mit dem Baucode G20 (Limo) bzw. G21 (Kombi) besonders erfolgreich. Seit dem Modellwechsel 2019 brachte BMW 1,1 Millionen Exemplare an die Käuferinnen und Käufer.

Damit diese Erfolgskurve auch weiterhin in den bayerischen Himmel zeigt, spendieren die Münchner dem 3er jetzt einen "LCI" (Life Cycle Impuls) – oder wie alle anderen Nicht-BMWler sagen würden: ein Facelift

Mit dem Facelift steigt der Preis des 3er



Zum Marktstart im Juli 2022 wird der modernisierte 3er mehr kosten als sein Vorgänger – BMW begründet den Mehrpreis jedoch mit der erweiterten Serienausstattung. So werden für den 318i als Limousine künftig mindestens 43.900 Euro statt bisher 39.350 Euro fällig.

Die Touring-Variante kostet nochmals 1100 Euro Kombi-Aufschlag – dann liegt der Mindestpreis bei glatten 45.000 Euro.

Schmalere Scheinwerfer, glattere Front



Beim ersten Blickkontakt herrscht direkt positive Stimmung. Mit dem 3er wagt die zum Teil stark kritisierte Designabteilung aus München keine Experimente.

Zoom Nicht täuschen lassen – BMW streicht das Laserlicht. Stattdessen gibt es blaue Elemente für die Matrix-LED-Leuchten.



Im Gegenteil: Die Scheinwerfer des Facelifts sind schmaler und geradliniger gestaltet, die Niere trägt jetzt Doppelstreben, die Schürze wirkt strukturierter – und strahlt bei unserem Fotofahrzeug dank der schwarzen Lufteinlässe des M Sportpakets besonders viel Elan aus.

Zoom Felgen-Frage: Neuer Standard beim 3er sind mit dem Facelift 17 Zoll.



Hinten gibt es eine neue Schürze und größere Endrohr-Durchmesser (plus 1 cm). Untypisch: An den Rückleuchten wurde nichts verändert. Alles in allem kann der kosmetische Eingriff nur als geglückt bezeichnet werden.

BMW 3er bekommt das i4-Cockpit mit großem Bildschirm



Das eigentliche Highlight der 3er-Modernisierung verbirgt sich im Innern des Mittelklässlers: Serienmäßig gibt es jetzt das aus dem i4 bekannte Curved Display, bestehend aus einem 12,3-Zoll-Monitor für die Instrumentierung und einem 14,9 Zoll großen Touchscreen als zentrale Darstellungsoption.

Mit der Bildschirmlandschaft hält die neueste Generation des BMW-Infotainments Einzug, die auf die Abkürzung "OS 8" hört und den Fokus der Bedienung weg von den Knöpfen hin zur Touch- und Sprachsteuerung verlagert. Als logischer Schritt verschwinden die meisten der intuitiv zu bedienenden Tasten der Klima- und Audiobedienung.

Neuer Gangwahlhebel, immer Automatik

Aufgeräumter wirkt das ergonomisch vorbildliche 3er-Cockpit dadurch zweifelsohne; ob sich die Neuauslegung der Bedienung auch im Alltag bewährt, bleibt abzuwarten. Neu ist der Gangwahlhebel der Achtgang-Automatik – diesen haben die Innenraumdesigner vom Knauf zum beweglichen Steg schrumpfen lassen. Klein, aber nicht minder funktional.

Zoom Die Ergonomie hat BMW nicht verändert – zum Glück, denn der 3er passt vorne auch Großen wie angegossen.



Wer selber die Gänge wechseln möchte, der bekommt nun serienmäßig Schaltpaddel am Lenkrad. Was uns unweigerlich zum Thema Getriebe führt: Die Ära der handgeschalteten 3er geht mit Facelift endgültig zu Ende. Stattdessen werden die bekannten Motoren stets mit der bewährten Achtgang-Automatik zusammenarbeiten.

Motoren bleiben gleich



Bei den Motoren und Antrieben gibt es nur eine Neuerung: Mit dem Facelift wird es den 3er nicht mehr mit Handschaltung geben. Ansonsten ist alles bekannt und bewährt.

BMW 3er Facelift: Benzin- und Hybridantriebe 318i 320i 320i xDrive 330i 330i xDrive M340i xDrive 320e 320e xDrive 330e 330e xDrive Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP* Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch kombiniert nach WLTP* Abzweigung Abzweigung Elektrische Reichweite nach WLTP* Abzweigung 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Hinterradantrieb 115 kW (156 PS) 250 Nm 8,6 s (8,8 s**) 223 km/h (218 km/h*) 7,2-6,4 l/100 km (7,4-6,6 l/100 km**) – – 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Hinterradantrieb 135 kW (184 PS) 300 Nm 7,4 s (7,6 s**) 235 km/h (230 km/h**) 7,2-6,4 l/100 km (7,4-6,6 l/100 km**) – – 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Allradantrieb 135 kW (184 PS) 300 Nm 7,7 s 230 km/h 7,6-6,7 l/100 km – – 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Hinterradantrieb 180 kW (245 PS) 400 Nm 5,9 s (6,1 s**) 250 km/h (250 km/h**) 7,3-6,5 l/100 km (7,6-6,8 l/100 km**) – – 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Allradantrieb 180 kW (245 PS) 400 Nm 5,7 s (6,0 s**) 250 km/h (250 km/h**) 7,8-7,0 l/100 km (8,0-7,2 l/100 km**) – – 3,0 Liter-Sechszylinder-Turbo Benzin Allradantrieb 275 kW (374 PS) 500 Nm 4,4 s (4,6 s**) 250 km/h (250 km/h**) 8,5-7,8 l/100 km (8,7-8,0 l/100 km**) – – 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo + Elektromotor Benzin/Plug-in-Hybrid Hinterradantrieb 150 kW (204 PS) 350 Nm 7,6 s (7,9 s**) 225 km/h (220 km/h**) 1,8-1,3 l/100 km (1,9-1,4 l/100 km**) 17,5-15,8 kWh/100 km (18,3-16,3 kWh/100 km**) 54-62 km (52-60 km**) 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo + Elektromotor Benzin/Plug-in-Hybrid Hinterradantrieb 150 kW (204 PS) 350 Nm 8,2 s** 219 km/h** 2,1-1,5 l/100 km** 19,0-16,7 kWh/100 km** 48-58 km** 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo + Elektromotor Benzin/Plug-in-Hybrid Hinterradantrieb 215 kW (292 PS) 420 Nm 5,8 s (5,9 s**) 230 km/h (230 km/h**) 1,8-1,3 l/100 km (1,9-1,4 l/100 km**) 17,9-16,0 kWh/100 km (18,1-16,1 kWh/100 km**) 54-62 km (53-61 km**) 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo + Elektromotor Benzin/Plug-in-Hybrid Allradantrieb 215 kW (292 PS) 420 Nm 5,8 s (5,9 s**) 230 km/h (225 km/h**) 2,0-1,5 l/100 km (2,2-1,5 l/100 km**) 18,7-16,6 kWh/100 km (19,2-16,9 kWh/100 km**) 51-59 km (47-57 km**)

BMW 3er Facelift: Dieselmotoren 318d 320d 320d xDrive 330d 330d xDrive M340d xDrive Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch nach WLTP* Abzweigung 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Diesel Hinterradantrieb 110 kW (150 PS) 320 Nm 8,3 s (8,8 s**) 218 km/h (213 km/h**) 5,5-4,8 l/100 km (5,7-5,0 l/100 km**) 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Diesel Hinterradantrieb 140 kW (190 PS) 400 Nm 6,9 s (7,2 s**) 235 km/h (229 km/h**) 5,5-4,8 l/100 km (5,8-5,0 l/100 km**) 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Diesel Allradantrieb 140 kW (190 PS) 400 Nm 7,2 s (7,5 s**) 228 km/h (225 km/h**) 5,9-5,1 l/100 km (6,0-5,3 l/100 km**) 3,0 Liter-Sechszylinder-Turbo Diesel Hinterradantrieb 210 kW (286 PS) 650 Nm 5,3 s (5,5 s**) 250 km/h (250 km/h**) 5,8-5,1 l/100 km (6,0-5,3 l/100 km**) 3,0 Liter-Sechszylinder-Turbo Diesel Allradantrieb 210 kW (286 PS) 650 Nm 5,0 s (5,2 s**) 250 km/h (250 km/h**) 6,0-5,4 l/100 km (6,3-5,6 l/100 km**) 3,0 Liter-Sechszylinder-Turbo Diesel Allradantrieb 250 kW (340 PS) 700 Nm 4,6 s (4,7 s**) 250 km/h (250 km/h**) 6,4-5,8 l/100 km (6,6-6,0 l/100 km**)



M Sportpaket jetzt auch mit Pro-Erweiterung



Die Ausstattungsliste hat BMW im Zuge der Modellüberarbeitung vereinfacht. In Zukunft wird es den 3er nur noch in der Ausstattung "Basis" (laut BMW vergleichbar mit der bisherigen "Sportline") oder mit dem "M Sportpaket" geben.

Wer noch etwas mehr Sport wagen möchte, kann zusätzlich das "M Sportpaket Pro" ordern. Dunkle Scheinwerfer-Inlays, Sportbremsanlage mit roten Sätteln, geschwärzte Nieren und Endrohre sollen dem Profi-Anspruch an Sportivität gerecht werden.

Zoom In Zukunft gibt es den 3er nur noch als Basisausführung oder mit M Sportpaket (hier im Bild).



Damit man trotz der Reduzierung der Ausstattungsoptionen noch Freude am Konfigurieren hat, gibt es vier neue Farbtöne für den 3er: "Skyscraper Grau", "M Brooklyn Grau", "Frozen Pure Grey" und – vermutlich, damit es nicht zu grau wird – "Frozen Tanzanite Blau metallic".

3er Facelift bekommt mehr Serienausstattung