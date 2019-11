BMW 3er: Motor, Leistung, Preis

V

Man sieht diesem Power-BMW seine Leistung nicht an, doch unter der Haube wüten 379 PS.



erbastelte und verheizte BMW 3er finden sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt wie Sand am Meer.Für viele sind solche Fahrzeuge auch erst als Gebrauchte erschwinglich. Da kann man auch mal ein Exemplar mit stärkerem Motor und besserer Ausstattung wählen. Bei getunten Modellen ist jedoch Vorsicht geboten. Waren Hobby-Schrauber am Werk oder sind die Veränderungen nicht ordentlich eingetragen worden, kann der neue Besitzer viel Kummer mit seinem Sportler erleben. Doch es geht auch anders.Unser entdecktes Exemplar ist ein schickes Coupé mit Reihensechszylinder und satten 379 PS . Hatte der 3er BMW der Baureihe E90 als 335i ursprünglich 306 PS , ist bei diesem Sportler ordentlich Hand angelegt worden. Es waren jedoch Profis am Werk: Um die Leistungsspritze kümmerte sich die Firma Evotech, die auch den Tachoumbau auf 320 Kilometer vorgenommen hat. Jede Veränderung wurde selbstverständlich eingetragen. Der(Z-Performance ZP06). Ordentlich getreten wurde das gepflegte Fahrzeug glücklicherweise nicht. Mit 56.614 Kilometern ist der 2006 erstmals zugelassene BMW verhältnismäßig wenig gefahren. Das liegt daran, dass der BMW ein ehemaliges Messefahrzeug der Tuningfirma Breyton ist und dadurch mehr bewundert als getreten wurde. Breyton Wheels ist seit über 30 Jahren auf dem Markt und für hochwertige und leichte Aluminiumfelgen bekannt.Zudem bietet der Händler bei der Probefahrt jedem Interessenten an, mit dem 3er eine Fahrzeugüberprüfung durch eine unabhängige Prüforganisation wie dem TÜV, der Dekra oder dem ADAC durchführen zu lassen.