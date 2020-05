ieser BMW 5er ist eigentlich ein! Derbasiert nämlich auf der Plattform der Luxuslimousine mit dem internen Baucode F01 und bietet im Vergleich deutlich mehr Platz als ein. Trotz sehr großzügigem Platzangebot und einer luxuriösen Ausstattung wurde derkein Erfolg. Das lag vor allem am Design.

platzierte den Gran Turismo zwischen(F10) und(F01), wobei er in Foren zuweilen auch als "für Arme" oder als "Touring" betitelt wurde. Die Münchner versprechen neben der erhöhten Sitzposition vor allem luxuriöse Platzverhältnisse im Fond. Der GT soll Beinfreiheit wie imund Kopffreiheit wie imbieten. Gleichzeitig ist der Kofferraum bei umgeklappter Rücksitzbank mit 1700 Litern größer als der des(maximal 1650 Liter). Zum Modelljahr 2013 spendierten die Münchner demein Facelift. Kurz zuvor wurde der Motor im Topmodellüberarbeitet.Mit dem optionalen Allradantrieb sprintet der 2,2 Tonnen schwere GT in beachtlichen 4,8 Sekunden auf Tempo 100.

Braune Lederausstattung und jede Menge Extras an Bord des BMW 550i GT.

550i GT

InHinzu kommt eine sehr gute Ausstattung. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Vollausstattung aber der Erstbesitzer hat vor vier Jahren viele Kreuze in der Aufpreisliste gesetzt. Los geht's schon bei der Lackierung in der Individualfarbe Citrinschwarz Metallic. Außerdem an Bord: M Sportpaket, Professional Navi , LED-Scheinwerfer, Panoramadach, Bang & Olufsen High End Surround Soundsystem mit 16 Lautsprechern und 1200 Watt, 20-Zoll-Felgen (303M), Rückfahrkamera, Softclose und mehr.