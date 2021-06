BMWs Versprechen, mit dem Serienmodell möglichst nah an der Studie Concept i4 zu bleiben, kann als eingehalten bezeichnet werden. Diehat den Sprung in die Serie überlebt, ebenso das Grunddesign der Schürzen und die Art der Luftführung. Wie erwartet, orientiert sich das Auto ansonsten am 4er Gran Coupé, dessen Neuauflage noch 2021 präsentiert werden dürfte . Der Überhang an der Front fällt etwas länger aus als bei der Studie, dafür behält die Serienversion den kurzen Hecküberhang des Showcars. Am Heck zeigt der i4 die von iX3 und iX bekanntenin einer neuen Interpretation. Vom Start weg gibt es außerdem eine M-Variante, die sich durch sportlichere Schürzen, ein adaptives M-Fahrwerk, eine variable Sportlenkung, M Sportbremsen und bis zu 20 Zoll große Räder abhebt.