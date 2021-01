Mit dem BMW i4 bringen die Münchner ihreauf den Markt. Das Modell läuft ab 2021 in München vom Band und teilt sich die Fertigungsstraße mit dem BMW 4er.Bis 2024 soll die Verbrennungsmotoren Produktion gänzlich aus München verschwinden und gegen neue Montagemöglichkeiten für i4 und Co. Getauscht werden. Der elektrische 4er wird also ein durchaus wichtiges Auto für die bayrische Traditionsfirma. AUTO BILD fasst zusammen, was bisher bekannt ist.