BMW i4 (2021): Vorschau, Technik, Reichweite

Vorbild: Die IAA-Studie Vision Dynamics gibt die optische Marschrichtung vor. Die Fensterlinie schafft es in die Serie.

Auch das Design soll viel weniger polarisieren als noch beim i3. Der ist bewusst schrullig gezeichnet, sollte auf den ersten Blick als E-Auto zu erkennen sein. Jetzt der Schwenk: „Die künftigen i-Modelle werden optisch an den Fahrzeugen positioniert, die wir schon im Markt haben“, so ein Vorstand. „Der iX3 etwa ist ein typischer i, aber sofort als X3 zu erkennen. Beim i4 ist das ähnlich, er wird dicht am nächsten 4er sein.“ In welche Richtung sich das Design entwickelt, zeigt die Studie „i Vision Dynamics“, die BMW auf der letzten IAA gezeigt hat. Sie hat in etwa das Format des neuen 3er, garniert mit typischen i-Elementen wie der ungewöhnlichen Fensterlinie – sie wird es in Serie schaffen.Wie der i4 innen aussehen soll, verrät BMW noch nicht. Weil er aber auf der 4er-Plattform aufbaut, dürfte der Platzgewinn nicht so üppig ausfallen wie bei einer reinen E-Auto-Konstruktion. Im Cockpit zieht die siebten iDrive-Generation ein, Head-up-Display , der Breitband-Bildschirm und der Touchscreen werden zu den wichtigsten Schnittstellen zwischen Fahrer und Fahrzeug.