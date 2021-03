Rund fünf Meter soll das SUV lang sein, 1,70 Meter hoch und stolze 2500 Kilogramm schwer. Trotzdem soll es dank Allrad und im Top-Modell über 500 PS in weniger als fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen – und mit einer Batterieladung 600 Kilometer Reichweite schaffen (nach WLTP). Verbrauch: unter 21 kWh. Zum Marktstart soll es den iX in zwei Versionen mit Allrad geben.



Bisherige technische Daten und Preise:

BMW iX xDrive40 ● Leistung: über 240 kW (300 PS) ● Antrieb: Allrad ● Akkukapazität: 70 kWh ● Reichweite: mehr als 400 km (nach WLTP) ● Ladeleistung: 150 kW ● Verbrauch: unter 20 kWh/100 km ● Preis: ab 77.300 Euro.

Gespeichert wird der Strom beim xDrive50 in einem 100-kWh- Akku , der auch angefüllt werden kann. Dank der Ladeleistung von 200 kW soll der iX in 40 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen sein. Heißt konkret: In zehn Minuten kommendazu. BMW gibt an, dass diese Werte in ähnlichem Maße auch für den kleineren 70-kWh-Akku gelten sollen. Und: Einen großen Kritikpunkt an Elektroautos kann man beim iX nicht geltend machen – der Antrieb kommt ohne seltene Erden aus.