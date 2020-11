Trotz 2,5 Tonnen Gewicht beschleunigt der iX in unter fünf Sekunden auf 100 km/h. ©BMW Group

Gespeichert wird der Strom in einem 100-kW-Akku, der natürlich auch an Schnellladesäulen gefüllt werden kann. In 40 Minuten wird das Auto dabei von zehn auf 80 Prozent geladen. Heißt konkret: in zehn Minuten 120 Kilometer Reichweite nachladen. Das SUV soll auch mit etwas schwächerer Leistung angeboten werden, ob dann auch eine kleinere Batterie an Bord ist, ist noch nicht bekannt. Und: Einen großen Kritikpunkt bei Elektroautos kann man beim iX nicht geltend machen, denn der Antrieb kommt ohne seltene Erden aus.