er BMW M2 läuft zum Herbst 2020 aus . Wer noch einen will, muss sich also sputen.Für einenCompetition frisch aus dem Showroom muss man allerdings einen ansehnlichen Batzen Geld auf den Tisch legen, unter 62.500 Euro geht beinichts. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sieht das anders aus, gute Exemplare gibt es schon unter 40.000 Euro. Dieser gepflegte Handschalter aus dem ersten Baujahr 2016 steht für 38.800 Euro in Remscheid zum Verkauf.Das-Rezept ist durchweg gelungen.Damit ist derso etwas wie dessen spaßigere Mini-Version. Zum Facelift 2018 hat sich das vollends bewahrheitet, als die Competition-Version desmit dem S55-Biturbo-Motor aus dem großen Bruder auf den Markt kam. Zuvor musste der stärkstemit dem zivileren N55-Turbo-Reihensechser aus dem M235i vorliebnehmen.4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 250 km/h Spitze sind aller Ehren wert.spendierte dem Motor Kolben, Zündkerzen und die geschmiedete Kurbelwelle mit Hauptlagerschalen aus dem. Unter Fans ist das Aggregat sogar beliebter, weil es sich weniger zugeschnürt gibt als der auf 410 PS gedrosselte S55.