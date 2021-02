Hinzu kommen klassische Proportionen ohne große Design-Experimente. Genau so wünschen sich die Fans einen sportlichen BMW! Warum diese ganzen Details zum M2 CS? Ganz einfach, weil der nächste M2 viele dieser Attribute übernehmen wird – und so zum ganz großen Wurf werden könnte!

Das neue BMW 2er Coupé mit der internen Bezeichnung G42 wird noch 2021 präsentiert. Spätestens 2022 ist dann der M2 G87 an der Reihe. Das bedeutet natürlich auch, dass das Coupé schon längst in der Entwicklungsphase ist. Jetzt haben die. Trotz starker Tarnung sind die– lange Haube, kurzes Heck – klar zu erkennen. Wie es sich für ein echtes M-Modell gehört, sind die Kotflügel des M2 weit ausgestellt, genau wie bei den Vorgängern M2 F87 und dem legendären 1er M Coupé . Am Heck gibt sich das Topmodell am Vierrohr-Auspuff zu erkennen. Dass es sich dabei um vier echte Endrohre und keine Fake-Blenden handelt, ist beim M2 Ehrensache.