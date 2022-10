Ab April 2023 wird der neue BMW M2 bei den Händlern stehen, preislich wird er eine Ecke teurer sein als der Vorgänger. Den gab es als 410 PS starken M2 Competition zuletzt ab rund 62.500 Euro. Der Einstiegspreis für den neuen M2 liegt in Deutschland bei 72.800 Euro.

Bevor es um die Optik geht, bleiben wir zunächst bei den kompakten Abmessungen. Hier hat der Bayer zwar ein wenig zugelegt, was aber weniger am M2 als an seiner Basis liegt. Unterm Blech steckt nämlich die CLAR-Plattform, auf der auch die größeren Geschwister stehen. Damit fällt auch der M2 größer aus. Mit rund 4,58 Metern ist er aber noch immer gute 20 Zentimeter kürzer als ein M4.