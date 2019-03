Front- und Heckschürze, Seitenschweller, das Dach und die Motorhaube werden durch neue Carbon-Teile ersetzt.

Bevor es an den Umbau geht, muss allerdings erstmal ein BMW E30 M3 her. Wer keinen in der Garage stehen hat, kann sich von Redux bei der Suche nach einem passenden Basis-Fahrzeug helfen lassen. Ist der geeignete BMW gefunden, wird er zunächst. Alle Karosserie-Teile werden abgeschliffen, von etwaigem Rost befreit und aufwändig neu lackiert., dasund diewerden durch neueersetzt. Zusammen mit eineminklusive 3-Wege-Dämpfern und einer neuenmit 335er-Scheiben vorne/340er-Scheiben hinten wird der BMW E30 M3 schließlich wieder zusammengesetzt; optional will Redux auch Keramik-Stopper anbieten.