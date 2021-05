Für den CS hat BMW einiges an Feinschliff betrieben. Mithat er rund 70 Kilogramm abgespeckt, was vor allem dem Einsatz von Carbon und der leichte Keramik-Bremse zu verdanken ist. Das Fahrwerk wurde neu abgestimmt, und auf den speziellen 20-Zoll-Felgen sind klebrige Pirelli P Zero Corsa-Reifen aufgezogen. Derstatt 625 PS wie im Competition, das Drehmoment von 750 Nm blieb dagegen bestehen. Vonsprintet der Allradler laut BMW in glatten200 km/h sind nach weiteren 7,4 Sekunden erreicht. Beiwird Spezial-M abgeregelt. Im Cockpit hat BMW neben viel Alcantara die Carbon-Schalensitze aus dem M3/M4 verbaut.