Augenweide: der 4,4 Liter große V8-Motor im BMW M5.

Hauptverantwortlich für das extreme Tempo ist der. Einüberträgt die Kraft an alle vier Räder. Der hervorragendeermöglicht demBeschleunigungswerte, die in dieser Klasse ihresgleichen suchen: Den 0-100-Sprint absolviert dieschwere Limousine in, dieDabei bleibt der Verbrauch noch im Rahmen – die angegebenensind zwar durchschnittlich kaum einzuhalten, trotzdem muss sich ein potenzieller-Käufer keine größeren Sorgen um Spritkosten machen. Dafür ist der gebrauchte Edel-Fünfer mit immer noch knapp 80.000 Euro in der Anschaffung ein echtes Brett. Berücksichtigt man allerdings das geringe Alter, die niedrige Laufleistung und die Preise ähnlicher Fahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt , dann ist dieses Angebot vergleichsweise preiswert.