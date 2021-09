2022 bekommt der BMW X1 vermutlich einen Nachfolger. Das aktuelle Kompakt-SUV wirkt dank des 2019er Facelifts zwar noch einigermaßen frisch – im Vergleich mit seinen X-Geschwistern fehlt dem X1 mittlerweile aber zu viel vom aktuellen BMW-Markendesign . Das soll sich mit der nächsten Generation ändern. Bevor es tatsächlich so weit ist, hat sich AUTO BILD jetzt schon mal überlegt, wie der kommende BMW X1 aussehen könnte!

Optisch dürfte der neue X1 deutlich bulliger werden als sein Vorgänger. BMW arbeitet beim Stadt-SUV mit vertikalen Flächen und gibt dem X1 eine. Die Niere wird deutlich wachsen , trotzdem halten sich ihre Dimensionen noch im Rahmen. Bei den Abmessungen folgt BMW ebenfalls dem Trend in Richtung größer: In der Länge könnte der nächste X1 auf bis zu 4,60 Meter kommen (das aktuelle Modell misst 4,45 Meter). Im Innenraum dürftezu finden sein. In diesem Zuge könnten auch der Bildschirm fürs Infotainment ein wenig wachsen und ein paar Knöpfe abgeschafft werden.