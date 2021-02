Die hervorragende Leistung beim TÜV haben die beiden Generationen des BMW X1 gemein. Ansonsten sind die Baureihen F48 und E84 aber komplett verschieden. Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report!

Bauzeit: 2015 bis heute

Motoren: 115 PS (sDrive 16d) bis 231 PS (xDrive 25i/25d)

Preis: ab 18.000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest 2015): 5 Sterne



Der BMW X1 (Typ F48) ist technisch identisch mit dem Kleinwagen Mini , nur größer. Heißt: Quermotor, Frontantrieb, Dreizylinder – alles, was BMW -Fahrer nicht mögen. Dafür gibt's endlich genug Platz, fast so viel wie im X3 , und viele moderne Assistenten. So fährt etwa die Staufunktion des Abstandsregeltempomaten bis 65 km/h autonom. Ein Facelift 2019 brachte neue Dieselmotoren. Seit 2020 erhältlich: ein Plug-in-Hybrid.