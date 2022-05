Vorstellung und Design: Neuer X1 wird deutlich bulliger

X1 das meistverkaufte X-Modell von SUV an den Start – erstmals auch in der rein elektrischen Variante iX1.

Der SUV-Markt wächst stetig. Und mit über 25.000 verkauften Exemplaren 2021 ist der X1 das meistverkaufte X-Modell von BMW. Jetzt geht nach rund acht Jahren Bauzeit die dritte Generation des kleinen SUV an den Start – erstmals auch in der rein elektrischen Variante iX1.

LED-Scheinwerfer erinnert etwas an das Die Designer haben sich Mühe gegeben, den neuen X1 bulliger wirken zu lassen. An der Front prangt die deutlich gewachsene, nahezu quadratische Doppelniere. Sie fügt sich harmonisch ins Bild und wirkt nicht übertrieben. Dazu gibt's klassische SUV-Elemente, etwa den angedeuteten Unterfahrschutz. Die Leuchtengrafik der neuen, flachenerinnert etwas an das 3er-Facelift

Zoom Die bullige Front mit den fast quadratischen Nieren kennzeichnen den X1. Insgesamt ist das SUV 44 Millimeter höher geworden.





Die Frontschürze zieren Design-Elemente, die je nach Ausstattung in gebürsteter Alu-Optik oder in Schwarz gehalten sind. Eine Powerdome-ähnliche Erhöhung an der Motorhaube verleiht dem X1 noch etwas mehr Präsenz. In der Basis steht der neue X1 auf 17-Zoll-Felgen, die Ausstattungslinien "xLine" und " M Sport" bekommen sogar 18-Zöller verpasst. Wem das noch nicht reicht, der kann optional bis zu 20 Zoll bekommen.

iX1 hebt sich optisch nur geringfügig vom Verbrenner ab



Die langgezogene Dachlinie inklusive weit herausragendem Dachkantenspoiler betont die gestreckte Seitenlinie des X1. Und SUV-typisch geht es auch am Heck weiter: Zierelemente an der flachen Heckscheibe sollen die Luft günstig am X1 vorbeiführen. Unterstützt wird das Ganze noch von den weit herausragenden Rückleuchten.

Zoom Weit herausragende Rückleuchten, langer Dachkantenspoiler und Design-Elemente am Heck sollen die Aerodynamik des X1 verbessern.





Die Elektro-Version des SUV unterscheidet sich nur geringfügig von ihren Verbrenner-Kollegen. Die auffälligste Änderung dürften die in Blau gehaltenen Zierelemente sein. Anders als bei den Benzinern und Dieseln bleibt der Kühlergrill mit den großen Nieren geschlossen.



Abmessungen: Der X1 wächst in alle Richtungen



Bei den Abmessungen hat die dritte Generation des X1 in alle Richtungen zugelegt. Mit 4,5 Metern ist der kleine Bayer um 53 Millimeter länger als sein Vorgänger, mit knapp 1,85 Meter Breite ist er auch 24 Millimeter breiter geworden. In der Höhe hat der neue X1 ganze 44 Millimeter zugelegt und misst nun ganze 1,64 Meter.

Für etwas mehr Platz im Innenraum und einen besseren Einstieg sollte auch der um 22 Millimeter gewachsene Radstand sorgen. Apropos Platz: Der hat auch im Gepäckabteil zugelegt. Mit bis zu 1600 Litern schluckt das kleine SUV recht ordentlich; selbst wenn die zweite Sitzreihe noch Passagieren Platz bieten soll, gehen immerhin 540 Liter in den Kofferraum.

Zoom Überraschend geräumig für ein kleines SUV: Im Fond haben selbst größer gewachsene Passagiere ausreichend Platz.



Wer sich für eine der Allradvarianten entscheidet, muss in Sachen Stauraum allerdings Abstriche machen. Hier müssen sich die Kunden mit 500 bis 1545 Litern arrangieren. Bei den Plug-in-Hybriden und beim vollelektrischen iX1 passen immerhin noch 490 bis 1495 Liter rein. Wem das nicht ausreicht, der kann sich optional eine Anhängevorrichtung bestellen, dann kann der X1 bis zu 1200 Kilogramm am Haken ziehen.

Abmessungen im Überblick:



• Breite: 1845 mm

• Höhe: 1642 mm

• Radstand: 2692 mm

• Kofferraumvolumen: 540-1600 Liter (500-1545 Liter beim

• Kofferraumvolumen iX1 und Plug-in-Hybrid : 490-1495 Liter

Innenraum: Curved Display und OS 8 serienmäßig im X1

BMW natürlich das Curved Display nicht fehlen darf. Zwei Bildschirme umschmeicheln den Fahrer, für das Digital-Cockpit sind es 10,25 Zoll, das Infotainment wird über ein 10,7-Zoll-Display bedient. BMWs neueste

Im Innenraum haben die Bayern einen gewaltigen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Klar, dass bei einem modernen BMW natürlich das Curved Display nicht fehlen darf. Zwei Bildschirme umschmeicheln den Fahrer, für das Digital-Cockpit sind es 10,25 Zoll, das Infotainment wird über ein 10,7-Zoll-Display bedient. BMWs neueste Infotainment-Generation OS 8 ist im neuen X1 natürlich mit an Bord.



Mit dem neuen Bedienkonzept geht natürlich einher, dass fast alles über Touch- oder Sprachbefehle gesteuert wird. Herkömmliche Knöpfe, wie sie noch in der Vorgänger-Generation zum Einsatz kamen, sucht man im neuen X1 vergeblich. Lediglich ein paar Tasten sind geblieben, die sich gut ins cleane Design einfügen. Insgesamt erinnert das Innenraumkonzept etwas an den 2er Active Tourer

Bequeme Sitze und ausreichend Platz für die Passagiere



Die frei schwebend gestaltete Mittelkonsole bietet eine gute Armauflage und ausreichend Stauraum. Induktives Laden und eine serienmäßige Bluetooth-Schnittstelle gehören genauso zur Ausstattung wie das bereits in der Basis eingebaute Sport-Lederlenkrad.

Zoom Innenraum mit wenig Knöpfen und serienmäßigem Curved Display. BMWs neues OS 8 ist natürlich mit an Bord.





Für angemessenen Komfort sollen die neuen Sitze im X1 sorgen, die optionale Bestuhlung bietet bereits im Stand einen guten Seitenhalt. Die Rücksitzbank ist variabel einstellbar und lässt sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen, um den Laderaum zu vergrößern. Auch die Platzverhältnisse sind angenehm, selbst größer gewachsene Personen haben ausreichend Kopf- und Beinfreiheit.



Motoren: Erstmals auch ein vollelektrischer iX1



Zum Marktstart wird es zunächst zwei Benziner und zwei Diesel geben. Der Einstiegs-Benziner kommt mit einem 136 PS starken 1,5-Liter-Dreizylinder, der maximal 230 Nm Drehmoment an die Vorderräder liefert. Im größeren X1 xDrive 23i mit Allrad und 204 PS arbeitet ein Zweiliter-Vierzylinder.

PS an den Antriebswellen, 197 PS kommen im größeren Diesel zum Einsatz. Bis auf den Einstiegs-Benziner sind alle

Die beiden Selbstzünder-Varianten bekommen jeweils einen Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum. Im kleineren sDrive18d reißen 150 PS an den Antriebswellen, 197 PS kommen im größeren Diesel zum Einsatz. Bis auf den Einstiegs-Benziner sind alle Motoren als Mildhybrid mit 48-Volt-Bordnetz ausgerüstet. Geschaltet wird serienmäßig per Siebengang-Doppelkupplung. Später sollen noch weitere Diesel- und Benzinmotoren folgen.

Technische Daten im Überblick X1 sDrive18i X1 xDrive23i X1 sDrive18d X1 xDrive23d X1 xDrive25e X1 xDrive30e iX1 xDrive30 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Max. Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch nach WLTP* Abzweigung Abzweigung elektrische Reichweite nach WLTP* Abzweigung Dreizylinder-Turbo 1499 cm³ Benzin Vorderradantrieb 100 kW (136 PS) 230 Nm 9,2 s 208 km/h 7,0 - 6,3 l/100 km – Vierzylinder-Turbo 1998 cm³ Benzin Allradantrieb 160 kW (218 PS) 320 Nm 7,1 s 233 km/h 7,2 - 6,5 l/100 km – Vierzylinder-Turbo 1995 cm³ Diesel Vorderradantrieb 110 kW (150 PS) 360 Nm 8,9 s 210 km/h 5,5 - 4,9 l/100 km – Vierzylinder-Turbo 1995 cm³ Diesel Allradantrieb 155 kW (211 PS) 400 Nm 7,4 s 225 km/h 5,3 - 4,8 l/100 km – Dreizylinder-Turbo + Elektromotor 1499 cm³ Benzin/Plug-in-Hybrid Allradantrieb Systemleistung: 180 kW (245 PS) Systemdrehmoment: 477 Nm 6,8 s 190 km/h 1,1 - 0,8 l/100 km (18,2 - 16,4 kWh/100 km) 78 - 89 km Dreizylinder-Turbo + Elektromotor 1499 cm³ Benzin/Plug-in-Hybrid Allradantrieb Systemleistung: 240 kW (326 PS) Systemdrehmoment: 477 Nm 5,7 s 205 km/h 1,1 - 0,8 l/100 km (18,2 - 16,4 kWh/100 km) 78 - 89 km Dual-Elektromotor – Elektro/Strom Allradantrieb 230 kW (313 PS) 494 Nm 5,7 s 180 km/h 18,4 - 17,3 kWh/100 km 413 - 438 km



Neben den klassischen Verbrennern wird es auch wieder einen Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen geben (Systemleistung: 245 PS im xDrive25e und 326 PS im xDrive30e). Beide werden von einem 1,5-Liter-Dreizylinder in Kombination mit einem Elektromotor befeuert.

Zoom Mit seiner Batteriegröße von 64,7 kWh soll der elektrische iX1 bis zu 438 Kilometer nach WLTP schaffen.





Erstmals wird es mit dem iX1 auch einen vollelektrischen Antrieb im kompakten SUV geben. Jeweils ein Elektromotor an Vorder- und Hinterachse leisten zusammen 230 kW (313 PS ) und maximal 494 Nm Drehmoment. Mit einer Batteriekapazität von 64,7 kWh soll der iX1 dann bis zu 438 Kilometer nach WLTP schaffen.



Marktstart und Preis: Neuer X1 startet bei über 41.000 Euro



Marktstart für den neuen BMW X1 ist im Oktober 2022, zunächst mit den Benzin- und Diesel-Varianten. Den Einstiegs-Benziner gibt's ab 41.400 Euro, für den xDrive23i werden mindestens 49.450 Euro fällig. Der Selbstzünder ist ab mindestens 43.950 zu haben. Wer den größeren Diesel haben möchte, der muss wenigstens 50.150 Euro auf den Tisch legen.

Plug-in-Hybride und der vollelektrische iX1 folgen im November 2022. Den Einstieg macht hier der xDrive25e mit einem Basispreis von 47.550 Euro. Der stärkere Hybrid wird ab 49.950 Euro angeboten. Wer sich für den vollelektrischen iX1 entscheidet, muss mindestens 55.000 Euro überweisen.

Alle Preise auf einen Blick:

Benziner und Diesel:

• BMW X1 sDrive18i : ab 41.400 Euro

• BMW X1 xDrive23i : ab 49.450 Euro

• BMW X1 sDrive18d : ab 43.950 Euro

• BMW X1 xDrive23d : ab 50.150 Euro