Einen BMW X2 M35i gibt es schon länger, für den allgemeintauglicheren X1 hat man sich bis zum Modellwechsel Zeit gelassen. Nun, rund ein Jahr nach dem Start des Neuen, schiebt BMW M also die Sportversion nach.

Am Triebwerk selbst wurde im Vergleich zum stärksten X2 nichts geändert, nur schärfere Abgasrichtlinien klauen dem X1 sechs PS auf seinen coupéhaften Bruder. Mit glatten 300 PS ist er zwar nicht untermotorisiert, die US-Version – hier pfeift man auf einen Ottopartikelfilter – leistet jedoch 317 PS.

Der Zweiliter-Vierzylinder mit Singleturbo-Aufladung (B48) drückt 400 Newtonmeter an das xDrive-Hang-on-Allradsystem. Letzteres kann im Extremfall bis zu 50 Prozent der Antriebsleistung an die Hinterräder weitergeben, arbeitet also plattformbedingt im Normalbetrieb als reiner Fronttriebler. Dennoch verspricht BMW, dass sich der M35i im Schnee hervorragend im Allraddrift ums Eck werfen lässt.

4,50 Meter lang, 1,62 Meter hoch – der X1, nicht der Redakteur.

Bild: Hersteller

Auf nicht abgesperrter Strecke beschränken wir uns derweil auf die längsdynamischen Fahrwerte: In 5,4 Sekunden rennt das SUV auf Tempo 100, bei 250 km/h regelt BMW wie üblich ab. Damit das alles auch so fährt, wie es aussieht, verbaut die M GmbH ein adaptives Sportfahrwerk, das den M35i 15 Millimeter näher an den Asphalt bringt.

Die optionalen 20-Zöller stehen dem M35i hervorragend



An der Vorderachse sortiert ein mechanisches Sperrdifferenzial den Radschlupf, die M-Compound-Bremsanlage mit gelochten Scheiben vorn und ausdauernderen Belägen ist optional – genau wie die schicken 20-Zoll-Felgen an unserem Testwagen. Serienmäßig hängen 19-Zöller an den Radnaben.

Optionale 20-Zoll-Felgen vor High-Performance-Bremsanlage.

Bild: Hersteller

Im Interieur fallen sofort die zweifarbigen Sportsitze mit integrierter Kopfstütze auf, doch auch die gibt es nur, wenn das entsprechende Kästchen im Konfigurator angeklickt wird. Der Bezug ist übrigens aus "veganem Leder" gefertigt – früher sagte man Kunstleder.

Viel Platzangebot vorn und optionale Halbschalensitze.

Bild: Hersteller

Beeindruckend: Das Material fasst sich nicht wie Kunstleder an. Haptik und Sitzgefühl sind von echtem Leder kaum zu unterscheiden. Und weil man auf Kunstleder immer so fürchterlich schwitzt, ist der Sitz belüftet.

Eine Boost-Funktion erleichtert das Überholen



Das Sportlenkrad ist dagegen mit Echtleder ummantelt, gefällt mit schicken Aussparungen in der 6-Uhr-Speiche und einer Mittenmarkierung für den Motorsport-Fan. Die Schaltpaddel sind angenehm groß geraten, und auf der Minus-Seite versteckt sich sogar ein Special-Feature, das aufgedruckte "Boost" verrät es schon: Wer hier länger als eine Sekunde zieht, stellt sämtliche Systeme auf das schärfstmögliche Setting, wodurch sich der X1 M35i vorspannt, etwa für Überholmanöver – quasi ein Push-to-pass-Button wie im Rennsport.

Im Innenraum gibt es ein neues Betriebssystem fürs Infotainment.

Bild: Hersteller



Infotainmentseitig hat BMW sein Breitbild-Cockpit mit einer neuen Generation des BMW-eigenen Betriebssystems ausgerüstet. Die nun neunte Version schaltet schneller zwischen den Bildschirmen hin und her, und auch an der Komplexität hat BMW gearbeitet: Dadurch, dass einige Menüebenen weggelassen wurden, soll der Fahrer weniger vom Fahren abgelenkt werden. Am besten ginge das mit einem iDrive-Controller, doch den haben die Münchner beim X1 bekanntlich wegrationalisiert.

Am Heck gefällt der M35i mit einem großen Dachkantenspoiler inklusive zweier Längsstreben. Solche finden sich auch zwischen der kernig klingenden Vierrohranlage als angedeuteten Diffusor wieder.



Kleines SUV, großer Innenraum – das Platzangebot begeistert



Kommen wir zum Schluss noch zu den praktischen Talenten: Das Raumangebot vorn ist auch für Großgewachsene mehr als ausreichend und weit von der ersten Generation entfernt – obwohl der Neue keine zehn Zentimeter gewachsen ist.

Hinten finden auch durchschnittlich große Erwachsene Platz; im Kofferraum dürfen 540 Liter Gepäck mitfahren, bei geklappten Sitzen und bis unters Dach sogar 1600. Mit seinen 1665 Kilogramm DIN-Leergewicht gibt BMW einen WLTP-Verbrauch zwischen 8,0 und 8,5 Litern an – je nach Ausstattung.

Ein großer Dachkantenspoiler mit zwei Finnen sorgt für einen sportlichen Look.

Bild: Hersteller