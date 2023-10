Damit man auch im Fond noch ordentlich Platz nach oben hat, so der Plan von BMW . Unter den gleichen Vorzeichen kann man die gewachsene Fahrzeughöhe verorten: Sechs Zentimeter überragt der neue X2 den alten. Erwartungsgemäß ist der X2-Radstand von 2,69 Meter der des X1 und ein bisschen größer (plus zwei Zentimeter) als bisher. Dafür entfällt beim neuen X2 das BMW-Logo auf der C-Säule. Am Heck wird der eigenständige Look zum eigenwilligen. Die Rückleuchten sind nach unten gezackt und verlassen die bekannten BMW-Design-Pfade. Ob es der Kundschaft mundet, bleibt abzuwarten.