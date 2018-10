M

it dem großen X7 startet BMW seinen Angriff im Segment der Luxus-SUVs. Platzhirsch war auf unseren Straßen bislang der Mercedes GLS: Das große Daimler-SUV (bis 2015 Mercedes GL) rückte namentlich ganz bewusst näher an die S-Klasse. Die Technik unterm Blech des GLS stammt noch aus dem Jahr 2013. BMW setzt mit seinem neuen X7 ebenfalls bei seiner Luxuslimousine an. Das SUV erhält optische Elemente des 7er, auch sein Name zeigt die Nähe zum Limousinen-Flaggschiff. Wie schlägt sich der über Jahre gereifte Mercedes gegenüber dem neu entwickelten BMW?