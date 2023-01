Der Grund für das Liegenbleiben ist nicht offensichtlich. Es scheint, als sei der Bugatti unbeschädigt und auch ein technischer Defekt ist eher unwahrscheinlich. Vermutlich ist der Grund so simpel wie peinlich: In der Kommentarspalte schreiben mehrere User, dass der Bugatti schlicht und ergreifend einen leeren Tank gehabt haben soll. Diese These wird auch dadurch gestützt, dass der Chiron noch am selben Tag an einer Tankstelle gesichtet wurde, wo er für einen enormen Menschenauflauf sorgte.