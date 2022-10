BYD gehört zu den größten Elektroauto-Herstellern der Welt. In Deutschland will der chinesische Konzern noch 2022 mit drei Fahrzeugen an den Start gehen. Die heißen Tang, Hand und Atto 3 und sollen den E-Auto-Markt aufmischen. In Zukunft könnte aus dem Trio aber ein Quartett werden, denn mit dem Seal hat BYD ein weiteres interessantes Modell in petto. AUTO BILD hat sich die Elektro-Limousine auf dem Autosalon Paris schon mal genauer angeschaut!