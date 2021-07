Kaum eine Branche verändert sich zur Zeit so stark wie die. Ein ganzer Industriezweig wechselt gerade sein Antriebskonzept und möchteder Öffentlichkeit präsentieren. Für gewöhnlich geschieht das auf Automessen, die wegen der Corona-Pandemie aber aktuell nicht stattfinden dürfen. Digitale Formate müssen her – und hier setzt die virtuelle Messean.können sich Autofansüberinformieren. Am 10. Juli findet es außerdem ein Live-Event statt, für das sich Interessierte auf der Webseite kostenfrei anmelden können.