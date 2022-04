Auch AUTO BILD ist am Freitag, den 29. April, um 17:30 Uhr beim Panel Talk zur Elektromobilität dabei. Weitere Diskussionen im Livestream sind am Freitag unter anderem: "Vertriebsmodelle im Wandel der Zeit", "Die Werkstatt der Zukunft" sowie "Digitalisierung im Autohandel ".

Am Samstag kommen Tuningfans mit "It's tuning not racing" und "Zukunft im Bereich Tuning" auf ihre Kosten. Das Thema "Antriebskonzepte der Zukunft" behandelt am Samstag alle alternativen Antriebe, von Elektro über Hydrogen bis hin zu eFuels. Hier geht es zur kompletten Agenda am Freitag und Samstag. Sämtliche Beiträge gibt es im Anschluss auch auf YouTube