• Transformation der Automobilbranche,• Mobilitäts- und Antriebskonzepte der Zukunft,• SmartCity,• Elektromobiliät als finale Lösung oder nur für den Übergang,• Fleetmanagement,• Die Werkstatt der Zukunft,• Auto-Abos – eine Alternative zum klassischen Leasing • Carsharing - Kurzfristlösung oder echte Perspektive?• Autonomes Fahren – der Weg in die Zukunft?• Tuning früher, heute und in der Zukunft• Youngtimer/Oldtimer – der Reiz des Alten• Rennsport im Wandel der Zeit• Neue Mobilität in der Logistik• Wasserstoff - der Weg in die Zukunft?• Autoposer• Digitalisierung in der Automobilbranche• Zukunft des Autohandels: Der Weg vom Händler zum Mobilitätsanbieter.