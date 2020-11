Kein Käufer möchte im Autohaus für einen Neuwagen zu viel bezahlen. Besser: Sie überlassen einem Profi wie carwow die Preisverhandlung. So erhalten Sie ganz ohne eigenes Handeln Ihr Wunschfahrzeug zu einem Top-Preis.

Die Preispolitik in Autohäusern kann man als ziemlich undurchsichtig bezeichnen. Als Kaufinteressent orientiert man sich am Listenpreise, doch mehr als ein Anhaltspunkt ist das nicht. Denn: Bei einigen Modellen oder Marken lässt sich an der Preisschraube kaum noch drehen, bei anderen Fahrzeugen hingegen sind bis zu 40 Prozent Rabatt möglich.

Traumwagen auswählen und Angebote vergleichen

Autokäufern, die sich einen Neuwagen zum best-möglichen Preis wünschen, hilft der das Neuwagenkauf-Vergleichsportal carwow . Auf dem carwow-Portal geben Sie als Kunde Ihr Wunschfahrzeug ein – Marke, Modell, Motorisierung, Farbe und Ausstattung. Sie sind sich nicht ganz sicher, wonach Sie suchen? Auch kein Problem, denn carwow bietet Ihnen für jeden Neuwagen eine objektive Bewertung an, damit Sie die richtige Wahl treffen.



Nachdem Sie sich für ein bestimmtes Auto entschieden und die Konfiguration abgeschlossen haben, erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ganz unverbindlich bis zu fünf der besten Angebote von Vertragshändlern innerhalb Deutschlands. Sie vergleichen die Angebote nach Preis, Standort des Händlers und dessen Bewertungen und Erfahrungsberichte von anderen carwow-Käufern.

Garantierte Sicherheit durch geprüfte Händler

Bevor Sie einen Kauf- oder Leasingvertrag abschließen, können Sie natürlich den Verkäufer direkt anrufen, ihm über das carwow-Portal eine Nachricht schreiben oder direkt vor Ort besuchen. Denn alle Vertragshändler, die mit carwow zusammenarbeiten, verfügen über Autohäuser, die Sie besuchen können, um vor Ort eine Probefahrt mit Ihrem Traumauto zu machen Jeder Neuwagen kommt mit voller Herstellergarantie, und Sie können Ihr Auto bei jedem Händler in Deutschland warten lassen – egal wo Sie es gekauft haben. Übrigens: Ihre Kontaktdaten gibt carwow niemals an Dritte weiter, sodass Sie auch keine unerwünschten Anrufe von unbekannten Verkäufern erhalten.

Die besten Black Friday Deals bei carwow



Zum Black Friday bei carwow fallen auch die Preise für viele Neuwagen. In der Schnäppchenwoche finden Sie beispielsweise besondere Angebote und top Leasing-Deals für beliebte Elektroautos.

Limitierter VW e-up ab 14.590 Euro

Sichern Sie sich jetzt einen der letzten VW e-ups! ab 14.590 Euro oder zum Gewerbekundenleasing ab 79 Euro monatlich. Im angegebenen Barpreis ist der staatliche Anteil am Umweltbonus bereits enthalten. Das Fahrzeug ist ab Februar 2021 ausschließlich in den Farben Schwarz und Weiß lieferbar. Eine Werksabholung ist nicht möglich. Dieses Angebot ist stark in der Stückzahl begrenzt, deshalb sollten Sie nicht zu lange warten. Konfigurieren Sie sich jetzt Ihren e-up!

VW ID.3 mit 1.160 Euro Rabatt auf Lagerfahrzeuge

VW bietet seiner Kundschaft bis zum 31.12.2020 die Möglichkeit, im Rahmen der "E-Boost Plus-Aktion" einen ID.3 mit einem Rabatt von 1.160 Euro (brutto) zu kaufen. Das sind die Bedingungen: Gilt für Kauf- und Leasing von Lager- und Poolfahrzeugen die sofort verfügbar sind. Auslieferung und Zulassung müssen bis Ende des Jahres erfolgen. Konfigurieren Sie jetzt Ihren ID.3 und sprechen Sie Ihr VW-Partnerautohaus auf die "E-Boost Plus Aktion" an.



Zum Angebot: VW ID.3 mit 1.160Euro Rabatt vergleichen

Opel Mokka-e für 165 Euro monatlich

Den Elektro-SUV Opel Mokka-e können Sie aktuell bereits ab 165 Euro monatlich leasen. Als Anzahlung sind 6.000 Euro zu leisten, die dem staatlichen Anteil am Umweltbonus entsprechen. Das Geld bekommen Sie also zurück. Die Leasing-Laufzeit beträgt 36 Monate und pro Jahr dürfen Sie 10.000 Kilometer fahren. Jetzt Mokka-e Leasingangebot sichern!

Peugeot e-208 für nur 152 Euro/Monat

Im November erhalten Sie Peugeots Elektro-Kleinwagen zu top Leasingkonditionen: 48 Monate Laufzeit, 152 Euro monatliche Rate, 6.000 Euro Anzahlung, was dem staatlichen Umweltbonus entspricht - sichern Sie sich das e-208 top Angebot!

Renault Zoe mit 43 Prozent Rabatt

Der Renault Zoe ist eines der beliebtesten Elektroautos mit einem top Preis-Leistungsverhältnis, hoher Reichweite und guter Alltagstauglichkeit. Mit carwow erhalten Sie für den Zoe schon Angebote ab 17.375 Euro.

Diese Menschen haben ihren Neuwagen mit carwow gekauft

Familie Koll hat einen neuen Volkswagen Touran gekauft: "Von der Beratung über den Kauf, bis hin zur Auslieferung wurde uns ein super Service geboten! Der persönliche Kontakt mit dem Verkäufer war sehr angenehm. Dabei war der Autokauf ohne Verhandeln eine tolle, neue Erfahrung. Wir können carwow definitiv weiterempfehlen!"

Zufriedener Käufer Timo mit seinem neuen Hyundai i10. ©carwow Timo hat einen neuen Hyundai i10 gekauft: "Super Kauferfahrung - super Preis, sehr schnelle Antwort, online, zeit sparend, ohne den ganzen Stress, selber zig Autohäuser abklappern zu müssen. Ich hatte durchgehend das Gefühl, gut beraten zu sein. Auch bei meinem Verkäufer habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt, ich hatte noch nie soviel Spaß bei einem Autokauf und kann auch den Händler nur empfehlen. Unkompliziert und unaufdringlich, für‘s nächste Auto gerne wieder!"

Tamas hat einen neuen Hyundai Tucson gekauft: "Der ganze Autokauf für unser neues Fahrzeug war unkompliziert und entsprach vollstens unseren Erwartungen. Die Arbeitsweise des carwow-Teams und unseres Händlers war professionell, herzlich und engagiert. Die Beratung war jederzeit ehrlich und kompetent. Besten Dank und gerne wieder!"