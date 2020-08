Chausson 627 GA JubilÃ¤umsedition: neu im Dauertest

C réateur d'horizons, auf Deutsch "Schöpfer von Horizonten" – das ist der Slogan, mit dem Chausson für seine Aber wenn man in der großzügigen L-Sitzgruppe unseres neuen Dauertestwagens Platz nimmt und den Blick aus den großen Fenstern und entlang den weißen Wänden schweifen lässt, erscheint er plötzlich doch gar nicht zu weit hergeholt. Und zum 40-jährigen Jubiläum seiner Reisemobilsparte packt der ehemalige Autozulieferer und Omnibushersteller zwei teilintegrierte Sondermodelle auch noch so voll mit serienmäßigen Extras, dass es so manchen Horizont durchaus erweitern dürfte. Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 59,90 Euro Dometic Kompressor-Kühlbox Preis*: 219,88 Euro Solarpanel fürs Wohnmobil Preis*: ab 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preise: Stand 22.05.2020 *Preise: Stand 22.05.2020 Allein bei den Teilintegrierten stehen 17 Grundrisse zur Auswahl – und mit Fiat Ducato und Ford Transit zwei Basisfahrzeuge. Die Aufbaulängen variieren zwischen 5,96 und 7,49 Metern. Hinzu kommen noch diverse Technische Daten Motorisierung 2,0-l-TDCi Eco Blue Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Hubraum 1995 ccm kW (PS) bei 1/min 125 (170) bei 3500 Nm bei 1/min 405 bei 1750-2500 Höchstgeschwindigkeit 140 km/h Getriebe Sechsstufen-Wandlerautomatik Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/65 R 16 C Reifentyp Conti VanContact Eco Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel + 24 l AdBlue Anhängelast gebremst/ ungebremst 2800/750 kg Länge/Breite/Höhe 6990/2350/2920 mm Radstand 4490 mm réateur d'horizons, auf Deutsch "Schöpfer von Horizonten" – das ist der Slogan, mit dem Chausson für seine Reisemobile wirbt. Wirkt ganz schön vollmundig.Und zum 40-jährigen Jubiläum seiner Reisemobilsparte packt der ehemalige Autozulieferer und Omnibushersteller zwei teilintegrierte Sondermodelle auch noch so voll mit serienmäßigen Extras, dass es so manchen Horizont durchaus erweitern dürfte.Eines davon ist der 630 mit Face-to-Face-Sitzgruppe, Hubbett darüber und Bad quer im Heck (59.490 Euro), unseres der 627 GA mit Einzelbetten hinten und somit recht klassischem Grundriss. Mit diesen sehr unterschiedlichen Varianten wird den Käuferbedürfnissen Rechnung getragen – für Chausson besonders wichtig, ist doch der französische Heimatmarkt (das Werk steht südlich von Lyon in Tournon-sur-Rhône und gehört zum Trigano-Konzern) experimentierfreudiger als unserer. Das wird beim Besuch der Chausson-Website ziemlich schnell klar.Die Aufbaulängen variieren zwischen 5,96 und 7,49 Metern. Hinzu kommen noch diverse Kastenwagen , Alkoven und Integrierte. Ein Fest für Individualisten.

"Diffused Silver" nennt sich der Metallic-Farbton am Fahrerhaus. ©Sven Krieger DAS IST ER: Einer, der viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt. Am Fahrerhaus mit dem markanten Kühlergrill und den Bi-Xenon-Scheinwerfern mit LED-Tagfahrlicht schimmert ein helles Metallicbraun – ungewöhnlich für hiesigen Geschmack. Die Dekorbeklebung nimmt den Farbton auf und sorgt so für einen gelungenen Übergang. Den Abschluss bildet ein spezielles Dekor an der Heckwand, das der "Premium"-Ausstattung vorbehalten ist. Innen geht's ähnlich individuell weiter. Nach dem Öffnen der zentralverriegelten Aufbautür fällt als Erstes das helle Interieur auf: Polster, Möbelkorpus sowie Wand- und Deckenverkleidung schimmern in einem cremigen Weißton. Dadurch wirkt das Interieur sehr gemütlich, keineswegs kühl. Kontraste schaffen die Möbelklappen und Arbeitsflächen sowie der Fußboden in Grau. Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 54,5/54,5/63,5 mm Fenster 6 Dachhauben 4 Max. Innenhöhe/-breite 2115/2178 mm Bettenmaß Heck (L x B) Bettenmaß Hubbett 2000 x 910-2015/ 1945 x 910-650 mm 1830 x 1370-1200 Herd 3 Flammen Kühlschrank/Eisfach AES, 133/12 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi D 4 Steckdosen 12/230 V/USB 3/3/4 Leuchten 18 Aufbaubatterie AGM, 90 Ah Frisch-/Abwassertank 105/100 l Gasvorrat 1 x 11 kg Gegenüber: der Küchenblock mit Dreiflammen-Gaskocher, Rundspüle, drei Schubladen, Schränkchen sowie AES-Kühl-Gefrier-Kombi. Darüber lässt sich ein TV einbauen, dessen Anschlüsse (wie die für eine Solaranlage) bereits vorinstalliert sind. Das Heck ist ganz den Einzelbetten vorbehalten, die sich mittels eines Einlegeelements inklusive Auszug zu einer Liegewiese vereinen lassen. Sehr bequem: die dicken Schaummatratzen auf Aufstell-Lattenrosten. Unter den Fußenden finden sich Kleiderschränke und Ablagen in den Stufen. Davon gibt es leider gleich zwei, und eine ist auch noch sehr schmal – das birgt akute Stolpergefahr! Stärken & Schwächen Stärken Schwächen - Helles, modernes Interieur - Geringe Reichweite - Zwei Stauraumklappen und vieles mehr serienmäßig - Vernehmliche Windgeräusche vom Panoramadach ab 110 km/h - Komfortables Fahrverhalten und gute Übersichtlichkeit - Zwei Stufen, eine davon schmal, vor Bad und Heckbett - Bequeme Polster und mehrfach verstellbarer Tisch - Drehsitze trotz Verstellbarkeit nicht auf Sitzgruppenhöhe - Sinnvoll arrangierte Bedienelemente ("Technibox") - Glasabdeckung der Spüle nicht crashsicher befestigt Einer, der viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt. Am Fahrerhaus mit dem markanten Kühlergrill und den Bi-Xenon-Scheinwerfern mit LED-Tagfahrlicht schimmert ein helles Metallicbraun – ungewöhnlich für hiesigen Geschmack. Die Dekorbeklebung nimmt den Farbton auf und sorgt so für einen gelungenen Übergang.Innen geht's ähnlich individuell weiter. Nach dem Öffnen der zentralverriegelten Aufbautür fällt als Erstes das helle Interieur auf: Polster, Möbelkorpus sowie Wand- und Deckenverkleidung schimmern in einem cremigen Weißton. Dadurch wirkt das Interieur sehr gemütlich, keineswegs kühl. Kontraste schaffen die Möbelklappen und Arbeitsflächen sowie der Fußboden in Grau.Hinter den drehbaren Pilotensitzen, die leider nicht ganz auf die Höhe der anschließenden Sitzbänke einzustellen sind, ist eine gemütliche L-Sitzgruppe. Deren stabiler Ausklapptisch ist höhenverstell- und drehbar. Fahrerseitig schließt sich das gut nutzbare, geräumige Duschbad mit offenen und geschlossenen Ablagen und zweiflügeliger Kunststofftür an.Darüber lässt sich ein TV einbauen, dessen Anschlüsse (wie die für eine Solaranlage) bereits vorinstalliert sind. Das Heck ist ganz den Einzelbetten vorbehalten, die sich mittels eines Einlegeelements inklusive Auszug zu einer Liegewiese vereinen lassen. Sehr bequem: die dicken Schaummatratzen auf Aufstell-Lattenrosten. Unter den Fußenden finden sich Kleiderschränke und Ablagen in den Stufen. Davon gibt es leider gleich zwei, und eine ist auch noch sehr schmal – das birgt akute Stolpergefahr!

Schicker und praktischer Innenbereich

In die Chausson 627 GA Jubiläumsedition passt viel hinein. ©Sven Krieger DAS HAT ER: Neben dem großzügigen Innenraum mit reichlich Lademöglichkeiten in Dach- und Unterschränken einen geräumigen beleuchteten Heckstauraum. Dieser ist serienmäßig mit zwei Türen, Regalen sowie Zurrösen und -schienen ausgestattet. Die serienmäßige Truma-Dieseltherme mit 4 kW Zur Serienausstattung gehören beispielsweise Seitz-Rahmenfenster, der Aufbau komplett aus GFK, Fenster und Dachhaube im Bad, Kombi-Rollos und Gardinen sowie die Umbaumöglichkeit des Heckbetts. Im Jubiläumsmodell kommen dann noch die Ausstattungspakete "VIP" und "Premium" dazu – und der große 170-PS-Diesel, die Sechsstufen-Wandlerautomatik, Kosten/ Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp-EVAP-ISC Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/713 Euro Werkstattintervalle 60.000 km/24 Monate Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 1/7 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis 56.990 Euro Testwagenpreis 60.079 Euro VK SB 300 Euro inkl. TK SB 150 Euro, jährliche Zahlweise Alle Angaben ohne Gewähr Neben dem großzügigen Innenraum mit reichlich Lademöglichkeiten in Dach- und Unterschränken einen geräumigen beleuchteten Heckstauraum. Dieser ist serienmäßig mit zwei Türen, Regalen sowie Zurrösen und -schienen ausgestattet. Die serienmäßige Truma-Dieseltherme mit 4 kW Leistung , die auch während der Fahrt betrieben werden kann, wohnt ebenfalls hier. Die einzelne Elf-Kilo-Gasflasche im gut erreichbaren Gaskasten hinter der Beifahrertür ist also nur für die Versorgung von Kühlschrank und Herd zuständig.Im Jubiläumsmodell kommen dann noch die Ausstattungspakete "VIP" und "Premium" dazu – und der große 170-PS-Diesel, die Sechsstufen-Wandlerautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie der Metalliclack am Fahrerhaus.

Der Transit als tolle Basis

Mit 170 PS sowie Sechstufenautomatik bleiben kaum Wünsche offen. ©Sven Krieger SO FÄHRT ER: Sehr sicher und komfortabel. Das Fahrwerk ist soft abgestimmt und wankt im Slalom dadurch merklich, doch alle Fahrdynamiktests werden ohne Mühen und mit bestimmt eingreifendem Die Übersichtlichkeit ist dank der tief heruntergezogenen Seitenscheiben und großer Spiegel ordentlich, und die Automatik verrichtet ihre Arbeit reaktionsschnell und sanft. Nur ein wenig zu laut wird's auf der Dauertest: Chausson 627 GA Jubiläumsedition zur Galerie FAZIT: Das ist ein vielversprechender Einstand! In unseren Fahrsicherheits-Tests gab sich der Chausson keine Blöße, und die reichhaltige Serienausstattung in Verbindung mit dem angenehm hellen Interieur machen Lust auf die kommenden Zehntausenden Kilometer. Wir sind gespannt, wie sich unser Neuer bewährt. Sehr sicher und komfortabel. Das Fahrwerk ist soft abgestimmt und wankt im Slalom dadurch merklich, doch alle Fahrdynamiktests werden ohne Mühen und mit bestimmt eingreifendem ESP bestanden. Auch beim Bremsen (zehnmal von 100 km/h bis Stillstand) sind die Werte mit knapp 42 Metern verlässlich gut.Nur ein wenig zu laut wird's auf der Autobahn Das ist ein vielversprechender Einstand! In unseren Fahrsicherheits-Tests gab sich der Chausson keine Blöße, und die reichhaltige Serienausstattung in Verbindung mit dem angenehm hellen Interieur machen Lust auf die kommenden Zehntausenden Kilometer. Wir sind gespannt, wie sich unser Neuer bewährt.

AUTO BILD REISEMOBIL-Urteil: vier von fünf Sternen