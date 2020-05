ährend sich die europäischen Fans bis zur Auslieferung der neuennoch gedulden müssen, kursieren im Netz bereits die ersten Aufnahmen von in den USA gecrashten Exemplaren! Ein besonders kurioser Fall ist der einer weißen C8, deren Fotos Mitte Mai 2020 auf einer Corvette-Fanseite geteilt wurden.Der ehemals schicke Supersportler ist übel zugerichtet: die Front komplett zerstört, die Motorhaube weg. Die vielen Matschflecken auf dem Lack deuten darauf hin, dass die Corvette einige Meter durch den Dreck geschlittert sein muss, bevor sie in entgegengesetzter Richtung zur Straße zum Stehen kam.

Von den Kennzeichen der gecrashten Corvette ist auf den Fotos nichts zu erkennen.

Gesicherte Informationen zum Unfall gibt es allerdings nicht, weder der Hergang noch der genaue Ort des mysteriösen Crashs sind bekannt.Allerdings nicht, ohne die Spuren sorgfältig zu verwischen, die Kennzeichen sind auf den Fotos jedenfalls nicht mehr zu sehen. Auch die Polizei konnte zum Täter bislang keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.Möglicherweise war dem frischgebackenen Corvette-Besitzer auch nur peinlich, die nagelneue C8 so kurz nach dem Kauf ins Feld gesetzt zu haben. Aber das ist nur Spekulation – wie so vieles an diesem kuriosen Unfall.