eder Motor ist für einen bestimmten Einsatzzweck konstruiert worden. Kleinvolumige Dreizylinder finden sich oft in sparsamen Kleinwagen wieder, große Motoren mit acht oder mehr Zylindern dienen oft Sportwagen oder Nutzfahrzeugen als Antrieb.Er wandelt zwischen den Welten und verbindet verhältnismäßig viel Hubraum mit relativ wenigen Zylinder. Seinenfindet der großvolumige Vierender vorwiegend im. Macht so ein Motor überhaupt Sinn, und wie sieht es mit dem Kraftstoffverbrauch aus? AUTO BILD klärt auf!

GM verbaut bei seinem 2,7-Liter-Benziner eineDaher verfügen die beiden Nockenwellen überSo können bei leichten Autobahnpassagen im Teillastbereich die beiden mittleren Zylinder außer Kraft gesetzt werden, während die Ventile geschlossen bleiben. In der ersten Position der Nocken wird das Ventil lange und weit offen gehalten, um vor allem im Vollastbereich den Brennraum mit genug Gemisch zu versorgen. Die zweite Position macht das genaue Gegenteil und öffnet das Ventil nur kurz und nicht besonders weit. Das hilft, im Teillastbereich Kraftstoff zu sparen. Für die Zylinder eins und vier ändert sich in der dritten Position im Vergleich zu Position zwei nichts, allerdings werden die Ventile der Zylinder zwei und drei hier geschlossen gehalten – der Motor schaltet die beiden Zylinder ab.

Sie soll dem Motor mehr Spritzigkeit verleihen und das Ansprechverhalten verbessern. So wird versucht, den großen Hub und die damit verbundene Trägheit beim Antritt zu kompensieren.Anders als von Twin-Scroll Ladern gewohnt, verlaufen die beiden Abgaskanäle nicht nebeneinander, sondern übereinander.Dabei münden die Abgase von je zwei Zylindern in einem Abgaskanal. Das sorgt für einen effizienteren Betrieb, als das bei einem Twin-Scroll-Ladern der Fall ist. Hier treffen die beiden Abgaskanäle an der gleichen Stelle auf die Turbine. Das kann zu Überlagerungen führen, welche die Leistung der Lader-Turbine beinträchtigen können.

Der 2,7-Liter-Vierzylinder ist auch im Cadillac CT4-V als Basismotor zu finden.

Daher ist der Kraftstoffverbrauch des Motors nicht wie gewohnt in Liter auf 100 Kilometer angegeben, sondern in Miles per Gallon, kurz mpg (Meilen pro Gallone).Auch der große V8 ist seitens Chevrolet mit 23 mpg angegeben. Betrachtet man diese Werte, darf zurecht nach dem Sinn des großvolumigen Vierzylinders gefragt werden. Downsizing soll dem Zweck der besseren Kraftstoffbilanz dienen, wenn dabei aber ähnliche Werte wie bei einem deutlich größeren Motor herauskommen, ist das Aggregat obsolet. Der zweite Einsatzzweck im Cadillac CT4 zählt hier nicht als Argument, denn schließlich vermarktet der US-Konzern den L3B-Motor in erster Linie als Nutzfahrzeug-Motor.