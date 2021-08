Mehr Komfort bieten als der Vorgänger, nicht zuletzt wegen der besseren Sitze.Dafür sind sechs Airbags und ESP immer an Bord. Die moderne Cockpitgestaltung wirkt etwas zu verspielt. Zum Beispiel ist das Ablesen des ulkigen Rundtachos zu kompliziert. Cabrio-Feeling kommt im C1 Airscape auf, der sein Stoffverdeck fast bis zur C-Säule wegfalten kann.

Bauzeit: 2005 bis 2014

Motoren: 54 PS (55 HDi) bis 68 PS (1.0)

Preis: ab 750 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2005): vier Sterne

Am Fahrwerk gibt es wenig auszusetzen. In puncto Achsaufhängung, Federung, Antriebswellen und Lenkung schneidet der C1 teilweise deutlich besser ab als der Durchschnitt.

Die Funktion der Fußbremse fällt den Prüfern von Anfang an überdurchschnittlich oft negativ auf. Gleiches gilt für die Bremsscheiben . Ganz anders sieht es mit der Feststellbremse aus, hier gibt es am neuen C1 gar nichts auszusetzen.

Erfreulich: In puncto Ölverlust gibt es im Schnitt wenige Rügen. Auffällig gehäufte Probleme mit dem Motormanagement und den Abgaswerten tauchen erst ab der fünften AU auf, Mängel an der Auspuffanlage treten an beiden Modellen gehäuft auf.