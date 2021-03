Bauzeit: 2014 bis 2018

Motoren: 75 PS (PureTech 75) bis 110 PS (PureTech 110)

Preis: ab 8000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 4 Sterne

Eine Besonderheit des C4 Cactus war die erstmalige Verwendung von „Airbumps“ genannten Luftpolstern.

So unkonventionell wie die Ente, mit auffälligen Schutzpolstern an den Türen. Technik vom C3 . Nervige Bedienung über Touchscreen, miserables Licht.Entschleunigend dahinschaukeln, auch fast wie früher mit der Ente. Weiche Federung, sachte Motoren – drei 1,2-l-Dreizylinder-Benziner und der 1.6 HDi in zwei Stufen. Fünfganggetriebe.Zahnausfall im Getriebe, auch im 100.000-Kilometer-Dauertest von AUTO BILD . Nach einem Drittel der Distanz ging der fünfte Gang nicht mehr rein. Ansonsten viel Kantenrost an den Türen, Citroën wechselt betroffene Teile auf Kulanz.