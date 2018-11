D

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST

Die Top 10 der kompakten Kombis im Check zur Galerie

Gebrauchtwagensuche Kombis - Über 150.000 Inserate





eutschland ist ein Land, das ein inniges Verhältnis zu seinen Kombis pflegt. Da ist es keine Überraschung, dass fast jeder Hersteller auch einen Kombi in der Kompaktklasse im Programm hat. Dabei gehen die Vorstellungen von VW Renault und Co. darüber, was in dieser Klasse essenziell ist und was nicht, weit auseinander. Wichtigster Aspekt in diesem Vergleich ist natürlich, was sich hinter der zweiten Reihe abspielt, denn sonst würde es ja auch ein normaler Kompakter tun. Wir haben einen detaillierten Blick auf zehn beliebte kompakte Lastenesel geworfen und zeigen, was sie alles können und was für einen sinnvollen Kauf entscheidend ist.