Auch der Fahrschulunterricht leidet unter der aktuellen Corona-Krise.

Allerdings helfe die Software nicht: "Die– das kann nur der Fahrlehrer im Unterricht vermitteln", meint Glowalla. Einzelne Fahrschulen bieten zwar in der Not bereitsan, doch werden diese nur in wenigen Bundesländern als Theorieeinheiten angerechnet. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF): "Interaktion von Menschen untereinander ist nun malund nicht am Computer", so BVF-Präsident Dieter Quentin. Ohnehin ist in der Corona-Zeit beim Erwerb der Fahrlizenz, die Technischen Prüfstellen dürfen derzeit einfach nicht prüfen. "Allerdings", so Quentin, "haben die Prüforganisationen angekündigt, nach Ende der Einschränkungen den Stau schnellstmöglich abzubauen."