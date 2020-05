E

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

s klingt wie eine Sammlung Klischees – alle in eine Story gepackt. Ein junger Mann aus Kanada hatte sich gerade ein neues Auto gekauft. Einen Ford Mustang GT der aktuellen Baureihe.Und dieses Traumauto wollte er nun seinen Kumpels präsentieren. Wie schon oft trafen sich die Freunde am Tim Hortons Schnellrestaurant in Cranbrook in der kanadischen Provinz British Columbia, um was zu essen und mit ihren Autos zu posen. Diesmal sollte der erst drei Tage zuvor gekaufte Mustang die Attraktion werden und auf dem Parkplatz legte der junge und stolze Besitzer ein paar Drifts hin, um die Zuschauer von seinem neuen Fahrzeug zu überzeugen.Doch das war hier offenbar nicht der Fall und so verlor der Mustang-Fahrer die Kontrolle über das US-Coupé, schlitterte eine Böschung hinunter und landete schließlich in einem angrenzenden Fluss.