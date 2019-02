Der Test-Sieger Air Drink Cooler bietet einen sicheren Sitz von Flasche, Dose und Co.

# Getränkehalter im Test 1. Richter Air Drink Cooler Preis: 9,99 Euro*

sehr gut 2. Universal Flaschenhalter Preis: 5,19 Euro*

gut 3. Kasit Auto Multi Cup Holder Preis: 13,99 Euro*

gut 4. Smartfox Car Cup Holder Preis: 8,49 Euro*

befriedigend 5. HR-imotion Drink Boy Preis: 8,50 Euro*

befriedigend 6. Flaschenhalter mit Organizer Preis: 4,77 Euro*

ausreichend 7. Carsun Double Drink Holder Preis: 5,99 Euro*

ausreichend 8. HP Autozubehör Getränkehalter Swing Preis: 19,25 Euro*

ausreichend 9. HP Autozubehör Getränkehalter Preis: 1,78 Euro*

ausreichend 10. Smartfox Kfz-Getränkehalter Preis: 4,29 Euro*

mangelhaft

Der Testsieger, der Air Drink Cooler von Richter für knapp zehn Euro, zeigt, wie sich ein simples Stück Plastik in einen cleveren Getränkehalter verwandeln lässt. Zwei Clips und ein Abstandshalter sorgen für einen sehr guten, waagerechten Halt an den Lüftungslamellen. Die Standfläche für die Gefäße ist gummiert und bietet so einen sicheren Sitz von Flasche, Dose und Co. Dank der cleveren Verstellmöglichkeit passen sowohl schmale Dosen als auch breite Flaschen bis zu 1,5 Liter. Mittig im Cockpit montiert, ist der Halter für den Fahrer problemlos zu erreichen. Besonders während der Testfahrt zeigte der Air Drink Cooler seine Stärken. Weder bei einer Vollbremsung aus 60 km/h noch in schnellen Kurven verlor er die Getränke. Hier konnte kein anderer Kandidat mithalten. Ganz anders der Smartfox Kfz-Getränkehalter für 4,29 Euro. Schon nach den ersten Montageversuchen zeigte der Testkandidat eine hohe Bruchanfälligkeit des harten Kunststoffs. Zudem ist der Plastikring zweiteilig, sodass schwerere Flaschen ihn auseinanderdrücken und herausfallen können. Bei der Testfahrt kam es schon nach wenigen Metern an dieser Stelle zum Materialbruch, was zur Abwertung auf den letzten Platz führte. Tipp: Cupholder für den Fond sind rar. Eine gute Lösung für Hinterbänkler ist der Drink Boy von HR-Imotion mit Haken für die Kopfstütze. Noch besser ist der Multi Paul mit einem Aufblassystem (siehe Kasten unten). So lässt er sich zwischen Sitz und Mittelkonsole verkeilen – Halter und Getränke sitzen dann bombenfest.