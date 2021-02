Cupra-Geschäftsführer Wayne Griffiths hat im Gespräch mit Top Gear verraten, dass der el-Born eine spezielle Überholfunktion haben wird: Auf Knopfdruck stellt der elektrische Antriebals regulär zur Verfügung. Zudem soll der Cupra ein neu entwickeltes adaptives Fahrwerk haben, das für ein sportlicheres Handling als beim ID.3 sorgen soll. Zu guter Letzt kündigte Griffiths an, dass die Marke einedes el-Born entwickeln will. Bislang galt als gesetzt, dass Cupra die Antriebe des ID.3 übernimmt. Also zunächst ein 150 kW () starker E-Motor für Vortrieb an der Hinterachse sorgt und später zwei schwächere Antriebe mit 107 kW (145 PS) und 110 kW (150 PS) folgen.