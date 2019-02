Cupra Formentor (2019): Studie, Motor, Serie, SUV

Optisch wirkt die Studie wie eine Coupé-Version des Tarraco.

Von den Scheinwerfern bis in die hintere Seitentür zieht sich eine markante Blechfalz. Auch von der C-Säule wächst eine auffällige Ausbuchtung in die hintere Tür. Die Radkästen und der untere Bereich der Türen wurde mit schwarzem Kunststoff auf Offroad getrimmt. Am Heck trägt der Formentor ein durchgehendes Leuchtband – genau wie der Tarraco. Die Rückleuchten zeigen die typische Cupra-Leuchtgrafik. Über dem kleinen Heckfenster sitzt ein dezenter Dachspoiler. Die Auspuffanlage mit vier Endrohren ist in einen großen Diffusor eingelassen.