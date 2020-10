erDamit hat Cupra geschafft, woran VW gescheitert ist. Ursprünglich wollten die Wolfsburger dem kommenden Golf 8 R nämlich diesen Motor verpassen. An der Idee fand Audi offenbar so gar keinen Gefallen und lehnte ab. Irgendwie ist es ausgerechnet der neuen Marke Cupra gelungen, die vier Ringe zum Umdenken zu bewegen. Offenbar haben die Ingolstädter auch tatsächlich nachgegeben, denn

Bei Audi leistet der EA855 evo 400 PS und 480 Nm Drehmoment. Unnachahmlich: der raue Sound.



Das Testfahrzeug ist nur leicht getarnt.Sie erinnern an die F-Modelle von Lexus oder an BMWs neue Zubehöranlage für M3 und M4 . Darüber hinaus dürfte der stärkste Formentor etwas sportlichere Schürzen und eigene Felgen spendiert bekommen. Was die Motorleistung anbelangt, darf noch spekuliert werden. Allerdings ist esDas wären stramme 90 PS mehr als im Formentor mit EA888-Vierzylinder! Die Standard-Sprintzeit von 4,5 Sekunden des RS Q3 dürfte der etwas leichtere Formentor so knapp unterbieten. Um die Power auf die Straße zu kriegen, soll das Sport-SUV laut vau-max.de das Hinterachs-Sperrdifferenzial des Tiguan R bekommen.