Preis und Marktstart



31.490 Euro. Den Plug-in-Hybrid gibt es ab 43.230 Euro. Das limitierte Topmodell VZ5 kommt erst Ende 2021. Offizielle Preise fehlen noch, AUTO BILD geht davon aus, dass der stärkste Formentor 58.000 Euro kosten wird. Premiere für Cupras erstes eigenständige Modell: Der Cupra Formentor ist da! Der Crossover ist nach einer Halbinsel auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca benannt und hebt sich optisch deutlich von seinen Markenbrüdern ab. Unterm Blech steckt Konzerntechnik aus dem Hause VW. Der Formentor steht bereits bei den Händlern. Die Preise starten für die reinen Verbrenner bei. Dengibt es. Das limitierte. Offizielle Preise fehlen noch, AUTO BILD geht davon aus, dass der stärkste Formentorkosten wird.

Limitierter VZ5 mit Fünfzylinder



auf 7000 Stück limitiertes Topmodell des Formentor, den VZ5. Der 2,5-Liter-TSI bringt es auf 390 PS und 480 Nm. Siebengang-DSG und Allrad sind Serie. So ausgerüstet überholt der leichtere Formentor trotz zehn PS weniger sogar den RS Q3 im Standardsprint. Er ist 0,3 Sekunden schneller von null auf 100 km/h, schafft das in 4,2 Sekunden. Stärkstes Erkennungsmerkmal sind die besonderen Endrohre. Sie sind an beiden Seiten schräg übereinander in der Heckschürze angeordnet.

Formentor bleibt nah an der Studie



Der Formentor trägt am Heck ein durchgängiges Leuchtenband und einen Diffusor.





Die Front bleibt aggressiv und zerklüftet. Im Gegensatz zum kupferfarbene Akzente – typisch Cupra. Auch das Heck entspricht weitgehend dem Design der Studie, bis auf kleine Änderungen am Dachkantenspoiler und einem weniger brutal wirkenden Diffusoreinsatz. Das durchgängige Leuchtenband bleibt erhalten, ebenso die vier Auspuffblenden. Das Design des Cupra Formentor ist eigentlich schon seit Anfang 2019 bekannt – damals zeigte die spanische Marke eine seriennahe Studie . Dem Designversprechen von damals folgten Taten, denn der Formentor unterscheidet sich nur im Detail vom Concept Car.. Im Gegensatz zum Leon trägt der neue Cupra runde Nebelscheinwerfer in der vorderen Schürze. Im Profil fallen zuerst das abfallende Heck, der bullige hintere Kotflügel und die beim stärkeren VZ serienmäßigen 19-Zoll-Räder auf. Die Räder beherbergen an der Vorderachse eine 18-Zoll-Brembo-Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben. Auf Wunsch tragen die Felgen– typisch Cupra. Auch dasentspricht weitgehend dem Design der Studie, bis auf kleine Änderungen am Dachkantenspoiler und einem weniger brutal wirkenden Diffusoreinsatz. Das durchgängige Leuchtenband bleibt erhalten, ebenso die vier Auspuffblenden.

Der Crossover bleibt niedrig



Obwohl der Formentor ein Crossover ist, bleiben die Dimensionen recht sportlich. Da der Formentor im Alltag bewegt werden soll, spielt auch das Kofferraumvolumen eine Rolle. Hier gibt Cupra mindestens 450 Liter Volumen bei aufrechter Rücksitzbank an. Wenn man die umklappt, werden es 1475 Liter. Die Abmessungen im Überblick:



● Länge: 4450 mm

● Breite: 1839 mm

● Höhe: 1511 mm

● Radstand: 2679 mm

● Kofferraum: 450 l/1475 l

● Anhängelast: 1500 kg/80 kg Stützlast



Innenraum aus dem Leon bekannt



12-Zoll-Infotainment und Akzente in Kupfer: Im Innenraum gibt sich der Formentor sportlich-modern.





Sportsitzen mit kupferfarbenen Ziernähten. Das Sportlenkrad trägt Satellitentasten: Mit ihnen wird der Motor gestartet und der Fahrmodus gewechselt. Wie im Leon misst das Digitalcockpit 10,25 Zoll. Das Infotainment wird über einen bis zu zwölf Zoll großen Touchscreen bedient. Er sitzt horizontal auf dem Armaturenbrett und ist größer als der Bildschirm im Cupra Leon. Luftausströmer und Lenkradspange tragen kupferfarbene Verzierungen. Auch der Innenraum ist seit Vorstellung der Studie bekannt, außerdem ähnelt er stark dem Interieur des Cupra Leon . Platz genommen wird im Crossover aufmit kupferfarbenen Ziernähten. Das Sportlenkrad trägt Satellitentasten: Mit ihnen wird der Motor gestartet und der Fahrmodus gewechselt. Wie im Leon misst das. Daswird über einen bis zubedient. Er sitzt horizontal auf dem Armaturenbrett und ist größer als der Bildschirm im Cupra Leon. Luftausströmer und Lenkradspange tragen kupferfarbene Verzierungen.

Super Fahrdynamik, aber Neigung zum Untersteuern

AUTO BILD ist den Cupra Formentor VZ auf dem Lausitzring gefahren. Das 310 PS starke SUV profitiert eindeutig von der MQB-Plattform des VW-Konzerns. Vom Das 310 PS starke SUVdes VW-Konzerns. Vom Polo bis zum Superb muss hier alles draufpassen, weshalb Sportmodelle auf der Basis immer ein Kompromiss sind. Der Vorteil: So ein MQB-Sportler fährt eben auch im Komfort-Setting nicht wie ein Sack Nüsse. Die Spreizung tendiert in Richtung Alltag mit möglichen Ausreißern nach oben.

Das VZ steht beim Formentor für "veloz", spanisch für "schnell" – so heißen alle Cupra über 245 PS.



Das Gestühl bietet zwar nicht besonders viel Seitenhalt, ist aber sehr gemütlich. Allerdings missfällt der Cupra mit seiner zu hohen Sitzposition. Ja, wir wissen: Das ist ein SUV, da soll das so. Aber wir wissen auch, dass das bei einem Sport-SUV nicht zwingend so sein muss. Und auch die sportliche Brembo-Anlage (2262 Euro Aufpreis) fällt leider nicht positiv auf. Nach drei schnellen Runden gaben die italienischen Stopper trotz Abkühlrunde Rauchzeichen von sich. Dass es sich auch bei der Bremse um ein Teil aus dem Konzernregal handelt, beweist schon das geprägte Audi-Logo in der Radnabe. Auch der ein oder andere Audi-Testwagen hatte ja schon seine thermischen Probleme beim Verzögern.

Auf der schnellen Runde zeigt uns der Cupra zudem eine unschöne Untersteuer-Tendenz. Das ist dem Sicherheitsgedanken geschuldet, weil einfacher kontrollierbar, macht aber weniger Spaß als ein leicht mitlenkendes Heck. Abschließend: Natürlich wird sich so ein Formentor VZ nur selten auf der Rennstrecke wiederfinden. Doch was hier gilt, hat auch auf der Landstraße Bestand.

Vergleichstest Cupra Formentor gegen BMW X2 M35i hat der Spanier die Nase vorn. Er überzeugt als Allroundtalent: Neben Qualitäten wie Platz und Komfort bietet er auch mehr Gänsehaut als der BMW und ist agiler.

Formentor in neun Farben verfügbar



Schon in der Basis ist der Formentor keineswegs mager ausgestattet. Für sportliches Kurvenverhalten sollen per DCC einstellbare Dämpfer und eine Progressivlenkung sorgen. Das Infotainment bietet neben der klassischen Navigation auch die Möglichkeit, Telefone via Apple CarPlay und Android Auto kabellos zu verbinden. Das Infotainment lässt sich neben Berührungen auch über Sprache und Gesten steuern. Üppige Wahlfreiheit haben Käufer bei der farblichen Gestaltung des Formentor. Neun Lackierungen stehen für den Crossover zur Wahl, darunter zwei matte Farbtöne.

Auch als Plug-in-Hybrid

Den Plug-in-Hybrid gibt es mit 204 PS oder als e-Hybrid VZ mit 245 PS.





1,5 Liter großer Benziner mit 150 PS und 250 Nm, der wahlweise an eine Sechsgang-Schaltung oder ein Siebengang-DSG gekoppelt ist. Im stärkeren Modell arbeitet unter der Haube des Cupra Formentor ein Zweiliter-Vierzylinder mit 310 PS und 400 Nm Drehmoment. Er ist an einen Allradantrieb gekoppelt und wird per Doppelkupplungsgetriebe untersetzt. Als weitere Option gibt es einen Plug-in-Hybridantrieb für den Spanier. Der heißt e-Hybrid. Hier bedient sich der Crossover beim Cupra Leon und nutzt die Kombination aus einem 1,4-Liter-TSI und einem E-Motor. Das Ganze wird in zwei Varianten mit 204 oder 245 PS Systemleistung angeboten Zusammen werden hier 245 PS Systemleistung erzeugt. Die vollelektrische stärkste Modell ist der limitierte Formentor VZ5 mit Fünfzylinder und 390 PS (mehr dazu im

Technische Daten

Cupra Formentor 1.5 TSI • Motor: Vierzylinder-Benziner • Getriebe: Sechsgang-Schaltung/Siebengang-DSG • Leistung: 110 kW (150 PS) • max. Drehmoment: 250 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s • Höchstgeschwindigkeit: 204 km/h (DSG: 203 km/h) • Verbrauch (WLTP): 6,4 l/100 km (DSG: 6,7 l/100 km) • CO2-Emissionen: 144 g/km (DSG: 152 g/km) • Emissionsklasse: Euro 6 AP • Preis: ab 31.490 Euro.



Cupra Formentor VZ • Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1984 ccm • Getriebe: Siebengang-DSG • Leistung: 228 kW (310 PS) • max. Drehmoment: 400 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 4,9 s • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Verbrauch (WLTP): 8,5 l/100 km • CO2-Emissionen: 197-191 g/km • Emissionsklasse: Euro 6 AP • Preis: ab 45.090 Euro.

Cupra Formentor e-Hybrid • Motor: Vierzylinder-Benziner + Elektromotor • Hubraum Verbrenner: 1395 ccm • Getriebe: Sechsgang-DSG • Systemleistung: 150 kW (204 PS)/VZ: 180 kW (245 PS) • max. Drehmoment: 350 Nm/VZ: 400 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,8 s/VZ: 7,0 s • Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h/VZ: 210 km/h • Batteriekapazität: 12,8 kW • elektrische Reichweite (WLTP): 55-59 km/VZ: 53-54 km • Verbrauch (WLTP): 1,2-1,3 l/100 km/VZ: 1,5 l/100 km • CO2-Emissionen: 27-30 g/km/VZ: 32-34 g/km • Emissionsklasse: Euro 6 AP • Preis: ab 43.230 Euro.

Cupra Formentor VZ5 • Motor: Fünfzylinder-Benziner • Hubraum: 2480 ccm • Getriebe: Siebengang-DSG • Leistung: 287 kW (390 PS) • max. Drehmoment: 480 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 4,2 s • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Preis: ca. 58.000 Euro.