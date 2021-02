Für den Golf R Cupra konnte die Ingolstädter aber offensichtlich überzeugen. Im Formentor VZ5 kommt derzwar mit zehn PS weniger als in RS 3 RS Q3 und TT RS , leistet aber damit immer noch beeindruckende. Die Spanier haben den Motor aber nicht einfach so in ihr SUV gebaut, sondern vorher noch das Kühlsystem angepasst. Die Kraft kommt perauf die Straße, die Gänge legt einein. So überholt der etwas leichtere Formentor laut Hersteller den RS Q3 sogar im Standardsprint um 0,3 Sekunden: Der Cupra soll nurbenötigen. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Neben der reinen Kraft sollen eine Progressivlenkung und ein adaptives Fahrwerk zum Fahrspaß beitragen – wie sich das Gesamtpaket schlägt, wird AUTO BILD so schnell wie möglich testen.

Ein limitiertes Topmodell braucht natürlich auch ein besonderes Styling. Und damit man den Formentor VZ5 auch direkt erkennt, nachdem er einen überholt hat, bekommt er unter anderem. An jeder Seite der Schürze befinden sich zwei davon – und sie sindSie erinnern an die F-Modelle von Lexus oder an BMWs neue Zubehöranlage für M3 und M4 . Noch auffälliger werden die Endrohre durch ihre Farbe: das typische Cupra-Kupfer. Zusätzlich hat man am Heck die Schürze überarbeitet und mit einem neuen Diffusor aus Carbonfaser ausgestattet. An der Front fallen dieum den Grill und an der Schürze auf. Der untere Lufteinlass bekommt ein sportlicheres Gitter, in das ein größerer Splitter aus Carbonfaser die Luft leitet. Eine, Radhausverbreiterungen und spezielle 20-Zoll- Felgen machen den VZ5 endgültig zu einem Super-Sport-SUV. Die Farbe "Taiga Grey" des Fotofahrzeugs gibt es übrigens exklusiv für den Top-Formentor.