Amazon Cyber Week: Aktuelle Highlights Garmin BC 30 Drahtlose Rückfahrkamera Preis: 114,74 Euro Preis: 169,00 Euro Rabatt: -32% Cybex Gold Kinder-Autositz Solution S-Fix Preis: 134,99 Euro Preis: 189,95 Euro Rabatt: -29% NOCO Genius Boost Pro 4.000A Preis: 223,96 Euro Preis: 279,95 Euro Rabatt: -20% CTEK MXS 10 - Vollautomatisches Batterieladegerät Preis: 111,19 Euro Preis: 138,98 Euro Rabatt: -35% Lamicall Tablet Halterung Preis: 11,59 Euro Preis: 14,99 Euro Rabatt: -23% Westfalia Fahrradträger Preis: 370,00 Euro Preis: 595,00 Euro Rabatt: -38% Garmin Dash Cam 55 Preis: 141,07 Euro Preis: 199,99 Euro Rabatt: -29% Die Amazon Cyber Week-Schnäppchen laufen noch bis zum 26. November 2018, dem Cyber Monday. Der heutige Black Friday gilt als eines der Shopping-Highlight-Tage des Jahres. Wir haben uns für Sie umgesehen und zeigen Ihnen die besten Angebote für Autofahrer!

Was ist die Cyber Week?



Die Cyberweek ist eine Dealswoche in der Schnäppchen mit über 50 Prozent Rabatt und mehr locken. Die "Angebote des Tages", welche wechselnde Top-Produkte aus nahezu allen Kategorien beinhalten, gelten immer ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich wird es zwischen 6:00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt wieder Blitzangebote geben, welche für maximal sechs Stunden verfügbar sind. Schnell sein lohnt sich also. Einen klaren Vorteil haben hier Kunden, die Amazon Prime-Kunden sind. Sie erhalten ganze 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote. Die größte Auswahl an Produkten und die höchsten Rabatte gibt es natürlich an den beiden Top-Verkaufstagen, dem heutigen Black Friday (23. November) und dem abschließenden Cyber Monday (26. November).



Cyber Week: Top-Deals des Tages

Amazon Cyber Week Deals des Tages Crosstour Full HD Dash Cam Preis: 35,99 Euro Preis: 59,99 Euro Rabatt: -40% VicTsing Autohalterung Handy Preis: 7,99 Euro Preis: 12,99 Euro Rabatt: -38% Bluetooth Wireless Radio Adapter Preis: 15,99 Euro Preis: 22,99 Euro Rabatt: -30% Crosstour Full HD Dash Cam Preis: 35,99 Euro Preis: 49,99 Euro Rabatt: -28% DAUKEY Bluetooth FM Transmitter Preis: 19,49 Euro Preis: 26,99 Euro Rabatt: -28% Wicked Chili Kfz Ladegerät Preis: 8,68 Euro Preis: 11,99 Euro Rabatt: -28% Audew Auto Luftentfeuchter Preis: 7,49 Euro Preis: 9,99 Euro Rabatt: -25% Induktives Kfz Ladegerät Preis: 19,49 Euro Preis: 25,99 Euro Rabatt: -25% Mpow Handyhalterung Preis: 22,49 Euro Preis: 29,99 Euro Rabatt: -25% BESTEK Kfz Ladegerät Preis: 22,49 Euro Preis: 29,99 Euro Rabatt: -25% RAVPower USB Ladegerät Preis: 6,75 Euro Preis: 8,99 Euro Rabatt: -25% AutoVox Rückfahrkamera Set Preis: 99,44 Euro Preis: 129,99 Euro Rabatt: -24% AUTO BILD hält für Sie die Augen offen und schaut sich auf Amazon nach den besten Angeboten des Tages für Autofahrer um. Für den Black Friday haben wir folgende Rabatte für Sie gefunden: Im Rahmen des Countdowns zum Cyber Monday rabattiert Amazon eigene Produkte, die Sie zu unschlagbar günstigen Preisen ergattern können. Wir haben die besten Rabatte für Sie zusammengestellt. Cyber Week Top-Deals: Amazon Produkte Kindle Paperwhite Preis: 76,99 Euro Preis: 119,99 Euro Rabatt: -36% Fire HD 10-Tablet Preis: 99,99 Euro Preis: 149,99 Euro Rabatt: -33% Amazon Echo Dot Preis: 24,99 Euro Preis: 59,99 Euro Rabatt: -58% Fire TV Stick 4K Ultra HD Preis: 39,99 Euro Preis: 59,99 Euro Rabatt: -33% Fire HD 10 Kids Edition-Tablet Preis: 139,99 Euro Preis: 199,99 Euro Rabatt: -30% Insgesamt wird Amazon während der Cyber Week und an den Top-Verkaufstagen Black Friday und Cyber Monday über 55.000 Blitzangebote und Tagesdeals mit bis zu 50 Prozent Rabatt anbieten – darunter auch Amazon-Geräte wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle. Aber auch andere O nline-Riesen wie eBay, Media Markt, Saturn, Otto und Anbieter wie DriveNow beteiligen sich an der Rabattschlacht um den Black Friday. Wir informieren Sie hier über die besten Amazon Cyber Monday Week-Angebote und updaten diesen Artikel ständig. Verpassen Sie keine Schnäppchen – e gal ob E-Bikes, Dashcams , Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, Navigationsgeräte Motorradzubehör , Einparkhilfen oder Rückfahrkameras.

eBay: Zehn Prozent Rabatt auf Elektronik

Bei eBay bekommen Sie aktuell einen 10%-Gutschein für Elektronik von ausgewählten B-Ware-Händlern. Im eBay B-Ware Center lässt sich einiges an Geld sparen, wenn kleine Verpackungsschäden oder Mängel Sie nicht stören. Ob Retoure, Vorführmodelle oder generalüberholte Produkte, in vielen Fällen bietet sich die sogenannte B-Ware an. Es gelten zwölf Monate Gewährleistung, sodass Sie keine bösen Überraschungen beim Kauf der Schnäppchen erleben müssen. Beim Kauf in den Kategorien Computer, Tablets & Netzwerk, Foto & Camcorder, Handys & Kommunikation, PC & Videospiele, TV, Video & Audio, Haushaltsgeräte, Heimwerker oder Aktivitätstracker im eBay B-Ware Center geben Sie einfach den Gutscheincode "PBWARE183" in das dafür vorgesehene Feld ein – fertig. Der Rabatt wird Ihnen direkt auf den Artikelpreis gutgeschrieben. Die Schnäppchenjagd-Aktion ist gültig bis zum 30. November 2018, 23:59 Uhr.

Cyber Monday: Woher kommt der Tag?

Der Cyber Monday stammt eigentlich aus den USA. Er findet dort immer am Montag nach Thanksgiving statt und hat sich über die Jahre in vielen Ländern als Online-Weihnachtsshopping-Event etabliert. Amazon hat den Cyber Monday erstmals 2010 nach Deutschland geholt. Seitdem freuen sich Kunden auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt und nutzen die Chance, schon jetzt zu besonders günstigen Preisen (Weihnachts-)Geschenke für ihre Liebsten zu ergattern. Zum Start jedes Cyber Week-Angebots zeigt Amazon auf der Produkt-Detailseite die neuen Preise und die – soweit verfügbar – unverbindliche Preisempfehlung an. Ein Kunde kann also zum vorherigen Amazon-Preis, oder wenn vorhanden, auch zur UVP vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen. Interessierte Käufer, die Prime noch nicht kennen und sich Blitzangebote jeweils eine halbe Stunde früher sichern wollen, können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

Cyber Week Angebote



Unter anderem können Sie sich auf Cyber Week Schnäppchen in folgenden Produktgruppen freuen:

• UHD-TV-Geräte

• Blu-rays und DVDs

• Spielekonsolen

• Küchen- und Haushaltsgeräte

• Elektrogroßgeräte

• Beauty

• Männerpflege



Cyber Monday 2018: Alle Termine rund um den Tag

Die Amazon Cyber Week 2018 findet wieder als Countdown-Woche vor dem Cyber Monday (26. November 2018) statt. Der Black Friday (23. November 2018) findet jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt.

Amazon Cyberweek 2018: 19. bis 26. November 2018

Cyber Monday 2018: 26. November 2018

Black Friday 2018: 23. November 2018