Der Cyber Monday stammt eigentlich aus den USA. Er findet dort immer am Montag nach Thanksgiving statt und hat sich über die Jahre in vielen Ländern als online Weihnachtsshopping-Event etabliert. Amazon hat den Cyber Monday erstmals 2010 nach Deutschland geholt. Zum Start jedes Angebots werden auf der Produkt-Detailseite der neue Preis und die – soweit verfügbar – unverbindliche Preisempfehlung angezeigt. Ein Kunde kann also zum vorherigen Amazon-Preis, oder wenn vorhanden, auch zur UVP vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen. Amazon Kunden, die Prime noch nicht kennen und sich Blitzangebote jeweils eine halbe Stunde früher sichern wollen, können Prime auf www.amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.