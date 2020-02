S

chon für gut 300 Euro gibt es eine solide Dachbox – das ist die Kernaussage des Dachboxen-Tests von ADAC und Stiftung Warentest . Insgesamt zehn Produkte wurden in den Kategorien "Konstruktion", "Handhabung", "Fahreigenschaften" und "Crashsicherheit" getestet. Die: Platz 1 erreicht die Thule Motion XT L für 590 Euro mit der Note "gut" (1,9). Sie überzeugt besonders durch einfaches Handling. Die teuerste Dachbox Kamei Oyster 450 für 630 Euro landet ebenfalls mit der Note "gut" (2,1) auf Platz 2. Sie ist gleichzeitig auch die sicherste Box mit dem besten Ergebnis in der Disziplin Crashsicherheit. Die. Grund für das schlechte Abschneiden sind vor allem Defizite in Sachen Handhabung und Crashsicherheit.