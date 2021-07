Immer noch Deutschlands günstigster Hochdach-Kombi oder auch Kastenwagen . Der wie sein enger Verwandter Lodgy im Renault-Werk Tanger in Marokko produzierte Dokker wird seit Frühjahr 2013 bei uns verkauft. Die Sicherheitsausstattung des 4,36 Meter kurzen, aber 1,81 Meter hohen (mit Dachreling 1,85 m ) und nur 1,75 Meter breiten Lastesels beschränkt sich im Wesentlichen auf ABS , ESP sowie Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer.

Vor allem allerhand einstecken.Die zweite Schiebetür auf der linken Seite gehört in den höheren Ausstattungen zum Serienumfang. Vier Erwachsene können ganz entspannt auch mit großem Gepäck reisen. Die Federung ist allerdings als eher rustikal zu bezeichnen, und die gesamte Einrichtung fällt recht einfach aus. Hinter der asymmetrisch geteilten Hecktür verschwinden, je nach Motorisierung sindBis 2018 gab es nur je zwei Benziner und Diesel : den MPI 85 (später SCe 100, beide auch als LPG) und den TCe 115 sowie den dCi 75 und 90. Die Kraft gelangt über ein Fünfgangschaltgetriebe an die Vorderräder, Automatik oder Allrad gibt es nicht (auch nicht für den Dokker Stepway im SUV-Look). Der Basispreis (erst für den MPI 85, dann für den SCe 100) blieb mit 8990 Euro lange unverändert.

Der Dokker wird sehr oft sehr schlecht gewartet und fällt in den Pannenstatistiken auch deshalb negativ auf.

Die Antriebswellen und die Achsfedern samt Dämpfung fallen gar nicht oder zumindest nicht öfter als der Durchschnitt negativ auf. Auch Rost gehört in so jungen Jahren nicht zu den Problemfeldern.die Achsaufhängung ist vom zweiten TÜV-Termin an ein Sorgenkind.