Gebrauchtwagen mit Garantie 8.904 € Dacia Duster 1.5 dCi Prestige 4x2, Diesel 93.480 km 93.480 km 80 kW (109 PS) 80 kW (109 PS) 12/2014 12/2014 Anfragen Dacia Duster 1.5 dCi Prestige 4x2, Diesel + Zum Inserat Diesel, 4.8 l/100km (komb.) CO2 127 g/km* In Kooperation mit

in nagelneuer Dacia Duster kostet in der Basisversion 11.790 Euro. Da muss doch auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch richtig was am Preis gehen, oder?Die erste Generation des Verkaufsschlagers kam 2010 in Deutschland auf den Markt und wurde bis 2018 gebaut. Auf der IAA 2013 in Frankfurt präsentiertedas Facelift des kleinen SUVs , das erst im Januar 2018 von der noch aktuellen zweiten Generation abgelöst wurde. Die Technik stammt zum Großteil von Renault und gilt weitestgehend als solide. Von Beginn an hat sich dergut verkauft und ist in erster Linie aufgrund seines attraktives Neupreises enorm begehrt.