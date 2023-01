Es ist faszinierend: Je nachdem, aus welchem Winkel man den Jogger betrachtet – man könnte ihn jedes Mal einer anderen Fahrzeugkategorie zuordnen. Wer nur von schräg vorn schaut, sagt: " SUV , klar!" Wer von hinten guckt: "Das ist doch ein Van!" Und wer ihn aus dem Profil betrachtet und bei der B-Säule stoppt, der könnte in dem Rumänen auch glatt einen verkappten Kombi entdecken.

Das neue Gesicht tragen nun alle Dacia-Baureihen



Dass der Jogger ein wenig zwischen den Welten rangiert, heißt aber nicht, dass Dacia sich um das Design nicht scheren würde. Im Gegenteil: Gerade mal ein paar Monate nach Marktstart haben sie ihm jetzt das neue Markengesicht nachgereicht, mit frischem Grill und neuem Logo vorn. Letzteres soll übrigens ein "D" und ein "C" darstellen.

Im Alltag ist der Dacia Jogger kaum zu schlagen



Ansonsten bleibt der Jogger natürlich, was er vorher auch war. Vor allem geräumig. Nach oben hin ist ab der zweiten Reihe nahezu unbegrenzt Platz, in der dritten Reihe können (falls für 1000 Euro geordert) auch Erwachsene Platz nehmen, wenn sie sich erst einmal eingefädelt haben.

Auf der Sitzbank thront man regelrecht, so hoch ist sie montiert. Die Kopffreiheit reicht trotzdem voll aus, der Tester misst 1,90 Meter.

Hinten passen bis zu 1819 Liter Gepäck rein. Dass viel Hartplastik zum Einsatz kommt, versteht sich in der Preisklasse des Jogger von selbst, dürfte die junge, preissensible Klientel aber kaum stören. Ungewöhnlich: Das Ersatzrad sitzt hinten unterm Auto.

Bis zu 1819 Liter Gepäck passen in die fünfsitzige Version des Jogger hinein. Mit dritter Reihe wären es noch 1807 Liter.

Die Bedienung ist bis auf die teilweise blinden Lenkradtasten und den typischen Renault-Radiosatelliten simpel, Klimaregler und die Tastenleiste darüber liegen griffgünstig. Und schließlich herrscht im Cockpit auch "Funktions-Detox". So viel zu bedienen gibt es nun einmal gar nicht.

Noch mangelt es an Antriebsvielfalt



Hier wünscht man sich am ehesten etwas mehr. Dabei ist es gar nicht so, dass der 110 PS starke Einliter-Turbo des Jogger auf dem Papier arg schlapp wäre. Allerdings stehen die vollen 200 Newtonmeter erst ab knapp 3000 Umdrehungen bereit, es braucht also Drehzahl.