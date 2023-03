Die eierlegende Wollmilchsau heißt bei Dacia Jogger. Er vereint in sich nicht nur alle beliebten Fahrzeugarten, nein er will auch bei den Antrieben jeden Geschmack bedienen.

Das Multi-Mode-Automatikgetriebe verteilt unterdessen sehr feinfühlig die Gänge. Das ist nicht unerheblich, denn der E-Antrieb verfügt über zwei, der Verbrenner über vier Fahrstufen. Würde der Verbrenner bei Leistungsabruf nicht immer so angestrengt brüllen, weil die Elektronik die Drehzahlen über Sekunden am Anschlag hält, wäre die Fahrt in dem mit einer Systemleistung von 141 PS ganz bestimmt nicht untermotorisierten Jogger für Preisklasse und Segment nahezu perfekt.

Nicht spontan, aber beflissen im Antritt

Dabei brennt der Jogger keine schwarzen Streifen in den Asphalt. Der Sprint aus dem Stand auf Landstraßentempo gelingt in 10,0 Sekunden, und mit 167 km/h wird man auf der Autobahn garantiert nicht der Schnellste sein.

Fahrwerk und Lenkung des Jogger überraschen

Der Hybrid verbraucht kaum mehr als fünf Liter

Zudem erfreute die gut funktionierende Rekuperation, die über die B-Stellung des Gangwahlhebels bis zum One-Pedal-Drive verstärkt werden kann, dass auf diesem Wege im Zentraldisplay sichtbar Energie in den 1,2 kW leistenden Akku zurückgeführt wird, was letztlich für einen spürbar zurückhaltenden Spritkonsum sorgt.

Egal welches Fahrprogramm der Pilot gewählt hat, startet der Hybrid immer im Elektromodus und kann hier eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 70 km/h erreichen. Klar, dass das bei der Akku-Größe nur über eine sehr kurze Distanz gelingt, aber immerhin kann man sich so unbemerkt von der Nachbarschaft am frühen Morgen davonschleichen.

Die kann sich dann auch schleichen, wenn der Jogger-Fahrer den Preis nennt, den er für den Hybrid zahlen muss. 24.800 Euro will Dacia für die Grundausstattung haben. Das scheint viel Geld, relativiert sich aber mit Blick auf das Gebotene. Und das gibt es, so verspricht Dacia, nach Bestellung schon in vier bis sechs Monaten. Was in der heutigen Zeit ja rasend schnell ist.